«الإمارات دبي الوطني» يغلق باب الاكتتاب في الأسهم الجديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أنه أغلق، أول من أمس، باب الاكتتاب للأشخاص المؤهلين للاكتتاب في الأسهم الجديدة، التي سيتم إصدارها بموجب زيادة رأسمال البنك بقيمة 6.45 مليارات درهم.

وأفاد البنك في بيان، أمس، بأن طلبات المستثمرين من الإمارات ومن الشرق الأوسط، إضافة إلى المستثمرين الدوليين، ارتفعت على حد سواء في الاكتتاب بأسهم زيادة رأسمال «الإمارات دبي الوطني»، ما أدى إلى تجاوز إجمالي الالتزامات الممولة 18 مليار درهم، أدت إلى زيادة تغطية الاكتتاب بنحو 2.8 مرة تقريباً.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني: «إننا نود أن نعبر عن تقديرنا الكبير على الاستجابة المتميزة التي أبداها مساهمو بنك الإمارات دبي الوطني الحاليين، في أول طرح حقوق اكتتاب نقوم به، كما نشكرهم على دعمهم وثقتهم بالبنك وبمركزه المالي».

وأضاف سموه أن «هذا التجاوب الكبير الذي تلقيناه سيعزز ويدعم ميزانية البنك، وسيلعب دوراً في مساعدة البنك على تحقيق مزيد من التقدم والتطور، وإننا سنواصل رحلة النمو، ونستمر بالالتزام الكامل تجاه مساهمي البنك».

وكانت طلبات المستثمرين الأجانب في الاكتتاب بأسهم زيادة رأسمال البنك، جاوزت 11 مليار درهم، تساوي 62.6% من إجمالي الالتزامات الممولة من جميع مستثمري البنك في 20 نوفمبر 2019.