بالأرقام.. طلبيات "إيرباص" و"بوينغ" خلال معرض دبي للطيران

المصدر: أزاد عيشو – دبي

فازت "إيرباص" الأوروبية و"بوينغ" الأميركية بطلبات ومذكرات التزام واتفاقات شراء 327 طائرة تجارية خلال فعاليات الدورة الـ16 من معرض دبي للطيران 2019 الذي يختتم أعماله اليوم.

وبلغ مجموع طلبيات شركة "إيرباص" الأوروبية خلال فعاليات المعرض 232 طائرة، شملت طلبية لـ 120 طائرة لشركة العربية للطيران منها 73 طائرة A320neo و27 طائرة A321neo و20 طائرة A321XLR.

ووقعت شركة "طيران الإمارات"، طلبية مؤكدة لشراء 50 طائرة "A350-900 XWB" بقيمة 16 مليار دولار (نحو 58.7 مليار درهم)، بدورها، أعلنت شركة "الطيران السنغالي" عن توقيع مذكرة تفاهم لشراء ثماني طائرات من طراز "A220-300".

في السياق نفسه، وقعت شركة "طيران ناس"، الناقل الاقتصادي في السعودية، اتفاقية لشراء 10 طائرات "إيرباص" من طراز "A321XLR".

بدورها، أعلنت شركة "جي إي كابيتال أفييشن سيرفيسيز" عن صفقة مع شركة "إيرباص" الأوروبية لشراء 32 طائرة "إيرباص" وشملت الطلبية شراء 12 طائرة من طراز "A330 neo"، فضلاً عن 20 طائرة من طراز "A321XLR"، بدورها طلبت شركة "إيزي جيت" 12 طائرة من طراز A320neo.

إلى ذلك، أعلنت شركة "بوينغ" الأميركية عن طلبات شراء ومذكرات التزام واتفاقيات لشراء 95 طائرة تجارية تقدّر قيمتها بـ 17.4 مليار دولار وفقاً لقائمة الأسعار الحالية.

وضم ذلك اتفاقية مع "طيران الإمارات" لشراء 30 طائرة 787-9 دريملاينر، وخطوط "طيران أستانا"، لشراء 30 طائرة 737 ماكس 8، وطلب شراء 10 طائرات بوينغ من قبل شركة "صن إكسبريس"، إلى جانب طلب شراء 20 طائرة 737 ماكس من قبل شركة طيران لم يتم الكشف عنها.

وأعلنت بوينغ أيضاً عن قيام خطوط "بيمان بنغلادش" بطلب شراء طائرتي 787-9 دريملاينر، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية غانا لشراء ثلاث طائرات 787-9 دريملاينر.

وتختتم اليوم فعاليات الدورة الـ16 من "معرض دبي للطيران 2019"، التي انطلقت في 17 نوفمبر الجاري بمشاركة 1300 شركة، منها 100 شركة جديدة تشارك للمرة الأولى في المعرض، و160 وفداً رسمياً.

ويقام المعرض على مساحة 645 ألف متر مربع، ويضم أحدث الطائرات المدنية والعسكرية، والبالغ عددها 165 طائرة، في دورة العام الجاري.