37.7 مليار درهم صفقات اليوم الرابع من «دبي للطيران 2019»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجّل اليوم الرابع من فعاليات الدورة الـ16 من «معرض دبي للطيران 2019»، صفقات بقيمة 37.7 مليار درهم، ليتخطى إجمالي قيمة الصفقات والعقود المبرمة المعلنة خلال الأيام الأربعة الأولى منه حاجز 215 مليار درهم.

وبلغ إجمالي الصفقات خلال اليوم الأول من المعرض نحو 11.4 مليار درهم، مقابل 114.6 مليار درهم في اليوم الثاني، و51.3 مليار درهم في اليوم الثالث.

وفازت «شركة إيرباص الأوروبية»، ضمن الاتفاقات المعلنة، بصفقات لبيع 220 طائرة مقابل 75 طائرة لـ«شركة بوينغ الأميركية»، وست طائرات لـ«شركة إمبراير البرازيلية».

«طيران الإمارات»

وشهد اليوم الرابع من المعرض، توقيع «طيران الإمارات» طلبية مؤكدة لشراء 30 طائرة «بوينغ 787-9» بقيمة تبلغ 8.8 مليارات دولار (32.3 مليار درهم)، ليصل إجمالي طلبيات الناقلة من «شركة بوينغ الأميركية» إلى 156 طائرة بعد التعديل، منها 126 طائرة «777 إكس».

ووصلت القيمة الإجمالية للصفقات المؤكدة التي أعلنتها «طيران الإمارات» فقط، بما في ذلك الطلبية بقيمة 16 مليار دولار (58.7 مليار درهم) لشراء 50 طائرة «A350»، إلى 24.4 مليار دولار (91 مليار درهم).

صفقات عسكرية

من جانبه، أعلن المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران، اللواء ركن طيار عبدالله السيد الهاشمي، أمس، أن حصيلة اليوم الثالث من الصفقات العسكرية وصلت إلى 3.2 مليارات درهم، وكشف الهاشمي خلال مؤتمر صحافي عن صفقة منفصلة تم توقيعها في اليوم الرابع بقيمة 2.2 مليار درهم لشراء 24 طائرة «بدر 250» من «شركة كاليدس الإماراتية»، مشيراً إلى أن إجمالي الصفقات العسكرية المعلنة وصل إلى 20 مليار درهم.

اختتام المعرض

تختتم اليوم فعاليات الدورة الـ16 من «معرض دبي للطيران 2019» التي انطلقت في 17 نوفمبر الجاري بمشاركة 1300 شركة، منها 100 شركة جديدة تشارك للمرة الأولى في المعرض، و160 وفداً رسمياً.

ويقام المعرض على مساحة 645 ألف متر مربع، ويضم أحدث الطائرات المدنية والعسكرية، والبالغ عددها 165 طائرة، في دورة العام الجاري.