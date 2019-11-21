بدء الأعمال الإنشائية لجناح روسيا في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أعلنت روسيا، رسمياً بدء الأعمال الإنشائية في جناحها المشارك بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، بحسب الحساب الرسمي للجناح الروسي على تطبيق «انستغرام».

وقام بوضع حجر الأساس في موقع الجناح كلا من وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية، دينيس مانتوروف، بحضور المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، نجيب العلي.

وسيبرز الجناح، الحقول المعرفية المتنوعة والمتقدمة التي تتميز بها روسيا، وسيأخذ الزوار في رحلة تتيح لهم تجربة ما يدخره لهم المستقبل من إمكانات. وسيساعد جناح روسيا الزوار في إيجاد أجوبة على هذه الأسئلة وإطلاعهم على نظرة هذا البلد إلى المستقبل.

وأكّدت نحو 195 دولة مشاركتها في المعرض، ما يجعله الإكسبو الدولي الأكثر شمولاً ومشاركة دولية حتى الآن، وخلال الفترة الممتدة بين يوم افتتاحه، الذي يوافق 20 أكتوبر 2020، وحفل ختامه الذي يوافق 10 أبريل 2021، من المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 25 مليون زيارة.