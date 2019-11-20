بالفيديو: 300 مليار دولار قيمة الإنفاق على السفر الحلال في 2026

المصدر: سامح عوض الله - دبي

قدر تقرير لغرفة دبي قيمة الإنفاق في شريحة السوق الحلال عالميا بنحو 190 مليار دولار خلال عام 2018، وتوقع التقرير الذي استخدام آخر البيانات الصادرة عن "ماستركارد ـــ كريسنت ريتينغ" أن تحقق شريحة السفر الحلال نموا بمعدل سنوي تراكمي قدره 5.9% لتصل قيمتها إلى 300 مليار دولار بحلول العام 2026.

وتوقع التقرير أن يرتفع عدد المسافرين المسلمين من 140 مليون مسافر حاليا حيث يشكلون 10% من إجمالي السياحة العالمية إلى 230 مليون مسافر من حول العالم بحلول 2026 وذلك مع توقعات بأن يحقق هذا العدد نمو سنوي تراكمي قدره 6.4%.

واعتبر التقرير التحول الرقمي للمسلمين الشباب أو الذين تكون أعمارهم ضمن ما يعرف بجيل "الألفية" و"الجيل زد" عاملا محركا لزيادة الإنفاق في هذه السوق. وطبقا لـ "ماستركارد ـــ كريسنت ريتينغ" فإن إنفاق المسافرين المسلمين عبر الإنترنت قد قدر بـ 45 مليار دولار في 2018 وهو ما يمثل نسبة 24% من إجمالي إنفاق هؤلاء المسافرين. ويتوقع زيادة هذه الحصة بصورة مطردة لتبلغ نحو 60% من إنفاق المسافرين المسلمين خلال الثمانية أعوام المقبلة وذلك بقيمة متوقعة تبلغ 180 مليار دولار حيث تسعى الشركات إلى جذب جموع الشباب للقيام بمشتريات عبر الإنترنت من خلال تبني استخدام تكنولوجيا جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.