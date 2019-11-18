«مساعد افتراضي» يرشد زوّار «إكسبو 2020 دبي» بالذكاء الاصطناعي

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال المدير التنفيذي للخدمات الرقمية في شركة «أكستنشر» الدولية للحلول التقنية في منطقة الشرق الأوسط ومسؤول مشروع «إكسبو 2020» في الشركة، جيامبيرو تريزي، إن معرض «إكسبو 2020 دبي» سيكون من أكثر الفعاليات الدولية ثراءً وإبهاراً بحلول الخدمات الرقمية المبتكرة.

وأضاف أن «إدارة المعرض كانت تحرص منذ البداية على تقديم حلول متطورة ومبتكرة للزوار والعارضين، بالاعتماد على البنية التحتية المتطورة الحديثة».

وأشار إلى أن «أكستنشر»، من خلال الشراكة الرقمية مع «إكسبو 2020 دبي»، عملت على مشروعات عدة، شملت توفير تجارب شخصية مبتكرة للزوار عبر تجميع للبيانات وتحليلها، بالشراكة مع «دبي الذكية»، لافتاً إلى اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال «مساعد افتراضي»، لإرشاد ومساعدة زوار المعرض.

وكشف أن الخدمات المقدمة للزوار ستشمل شاشات رقمية، وتطبيقات متكاملة، لتوفير معلومات حول الأجنحة والمرافق، وحجز الخدمات عن بُعد.

وأكد أن الشركة عملت عبر ثلاث مراحل للخدمات الرقمية في المعرض، الأولى تتمثل في تصميم التجربة، والثانية هي التطبيقات المتكاملة التي توفر خدمات للزوار، وهما مرحلتان تم إنجاز 70% منهما، في حين لم يتبقَّ إلا المرحلة الثالثة، وهي تشغيل التطبيقات بشكل فعلي.

وقال إن «الشركة أسهمت في تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي للمعرض، وبوابات التسجيل، وعرض البث المباشر للفعاليات، إضافة إلى تطوير التطبيقات المساعدة».

وأوضح أن «خدمات الذكاء الاصطناعي عبر المساعد الافتراضي لإرشاد الزوار، ستتم عبر اللغتين العربية والإنجليزية، وأنه سيكون هناك العديد من الخدمات الافتراضية الرقمية والمبتكرة التي سيكشف النقاب عنها، ويعتمد جزء كبير منها على سرعات تقنية شبكات الجيل الخامس الجديدة التي تتيح سرعات استجابة هائلة للبيانات، ما يسهم في خدمة أكثر من 25 مليون زائر متوقع للمعرض».

وأشار إلى أن الشركة شاركت في معرض «إكسبو ميلانو» في إيطاليا، لكن «إكسبو 2020 دبي» يمتاز بأنه يتيح خدمات رقمية حديثة تعتبر الأكثر تطوراً، خصوصاً بعد طرح تقنية الجيل الخامس.

مركز دائم

قال المدير التنفيذي للخدمات الرقمية في شركة «أكستنشر» الدولية للحلول التقنية في منطقة الشرق الأوسط، جيامبيرو تريزي، إن «الشركة قررت إقامة مركز دائم لها لابتكارات الخدمات الرقمية في منطقة إرث المعرض، التي ستكون بعد انتهاء الفعاليات، وذلك لما تتميز به تلك المنطقة من خدمات متطورة تقنياً».