محمد بن راشد: الإمارات ملتقى حضاري وإنساني وتجاري لدول وشعوب العالم

المصدر: دبي ــ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات ستبقى، بجهود أبنائها وبناتها، ملتقى حضارياً وإنسانياً وتجارياً لجميع دول وشعوب العالم.

وشدد سموه، خلال جولة تفقدية لسير العمل والاستعدادات الجارية لاستقبال «معرض دبي للطيران 2019»، الذي ينطلق اليوم، على أن دبي ستظل مدينة تنبض بالحب والحيوية والنشاط، مادامت لدينا قوة الإرادة لا إرادة القوة.

قوة الإرادة

وتفصيلاً، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن ارتياحه للاستعدادات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة المنظمة لـ«معرض دبي للطيران 2019»، والتطور المتنامي الذي تشهده هذه التظاهرة العالمية، ما يؤكد الثقة المتزايدة التي تحظى بها دولة الإمارات على المستوى الدولي، على صعيد الإمكانات المتوافرة، وأهمها الطاقات البشرية، والتسهيلات اللوجستية، والموقع الجغرافي، والاتصالات، والمواصلات ذات المعايير والمواصفات العالمية، فضلاً عن عنصري الأمن والأمان، اللذين تنعم بهما دولة الإمارات، ومجتمعها المتنوع الثقافات.

ورحب سموه بضيوف دولة الإمارات، وزوار المعرض، متمنياً لهم قضاء أوقات سعيدة ومفيدة، لهم وللجهات التي يمثلونها.

وأكد سموه، في ختام جولته التفقدية لسير العمل بموقع المعرض، أن «دولة الإمارات ستبقى، بإذن الله تعالى، ثم بجهود أبنائها وبناتها، ملتقى حضارياً وإنسانياً وتجارياً لجميع دول وشعوب العالم، وأن دبي ستظل مدينة تنبض بالحب والحيوية والنشاط، مادامت لدينا قوة الإرادة لا إرادة القوة».

جولة تفقدية

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تفقد، أمس، سير العمل والاستعدادات الجارية لاستقبال «معرض دبي للطيران 2019»، الذي ينطلق في مدينة المعارض بمطار آل مكتوم الدولي «دبي جنوب» اليوم.

وزار سموه موقع المعرض، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات» رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، والمدير التنفيذي للجنة العسكرية المشرفة على تنظيم المعرض، اللواء ركن طيار عبدالله السيد الهاشمي، والقائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، والمدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، خليفة سعيد سليمان.

وتجول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أروقة القاعة الرئيسة، التي تضم بين جنباتها منصات عرض للشركات العالمية، المتخصصة في تقنيات صناعة الطيران المدني والعسكري.

واطمأن سموه على التسهيلات اللوجستية، التي وفرتها الجهات المعنية في الدولة عموماً، ودبي خصوصاً، من أجل راحة العارضين والزوار، وضيوف المعرض الذين وفدوا إلى دولة الإمارات من أنحاء العالم.

واستمع سموه، خلال جولته التفقدية في القاعة الرئيسة والفضاء الخارجي للمعرض، إلى شرح قدمه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، واللواء ركن طيار عبدالله السيد الهاشمي، حول الإجراءات اللازمة والتجهيزات التي أنجزت لتوفير أقصى درجات الراحة والأمن والأمان لجميع العارضين والزوار، والوفود الرسمية التي يناهز عددها 160 وفداً رسمياً، تمثل دولاً وحكومات شقيقة وصديقة، فضلاً عن مندوبي نحو 1300 شركة حكومية وخاصة من أميركا وأوروبا وآسيا وإفريقيا، مشاركة في الحدث العالمي، الذي بات من المعارض الثلاثة الأولى عالمياً في عالم الطيران.

نائب رئيس الدولة:

«دبي ستظل مدينة تنبض بالحب والحيوية والنشاط، مادامت لدينا قوة الإرادة لا إرادة القوة».

«استعدادات اللجنة المنظمة، والتطور المتنامي للمعرض، يؤكدان الثقة المتزايدة التي تحظى بها دولة الإمارات دولياً».

توفير أقصى درجات الراحة والأمن والأمان لجميع العارضين والزوار، والوفود الرسمية، التي يناهز عددها الـ160 وفداً.