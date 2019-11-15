تعرف الى شروط ورسوم سفر الحيوانات والصقور على متن طائرات الاتحاد للطيران

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

كشفت الاتحاد للطيران عن شروط سفر الحيوانات والصقور على متن طائراتها الى مختلف انحاء العالم كما كشفت عن الرسوم المطلوبة للسماح لها بالسفر على طائراتها.

وقالت الاتحاد للطيران لـ "الامارات اليوم" انه يسمح بوضع الكلاب المرشدة وحيوانات الخدمة في مخازن الامتعة في الطائرة مجانا كجزء من وزن الامتعة المسجلة المسوح به ويجب نقل جميع الحيوانات الأخرى كامتعة مدرجة في قائمة الشحن.

وأوضحت في هذا الصدد ان انه لا يتم السماح باصطحاب الحيوانات الاليفة في مقصورات طائرات الشركة وبإمكان فريق الاتحاد للشحن تولي عملية نقل الحيوانات والاحصنة والحيوانات الأخرى.

ونوهت الى ان القوانين قد تختلف باختلاف المكان الذي يسافر منه الراكب وبالتالي من الأفضل التحقق من الامر بشكل مسبق لتجنب حدوث أي تأخير في المطار مشيرة الى ضرورة الحصول على كافة التصاريح والوثائق الصحيحة التي تسمح بسفر الحيوان الاليف على طائراتها.

ونوهت الاتحاد للطيران الى انه يمكن السماح للصقور بالسفر مقابل رسم على جميع الطائرات التابعة للاتحاد للطيران سواء على متنها او كامتعة مسجلة او كامتعة مدرجة في قائمة الشحن حيث يسمح للمسافر في الدرجة الأولى او درجة رجال الاعمال بنقل صقرين لكل مقعد بينما يسمح للمسافر في الدرجة السياحية بنقل صقر واحد لكل مقعد.

وطالب الناقل الرسمي للدولة المسافرين بالتحقق من الحصول على التصاريح والوثائق اللازمة التي تسمح بسفر الصقر حتي لا يحدث أي تأخير في المطار.

وكشفت ان الرسوم التي يتعين على المسافر ان يدفعها للسماح له باخذ صقر عند السفر هي 360 دولارا الى / من الولايات المتحدة وكندا و180 دولارا للرحلات قصيرة المدى و250 دولارا للرحلات متوسطة المدى و320 دولارا للرحلات بعيدة المدى و390 دولارا للرحلات البعيدة جداً.

يشار الى ان مقطع فيديو انتشر أخيرا على تويتر ويظهر فيه مواطن ينهي إجراءات سفره من مطار أبو ظبي بصحبة صقر اثار جدلا واسعا بين المتابعين كما اثار تساؤلات بشان السماح بسفر الحيونات والصقور على الطائرات.