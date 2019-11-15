«السكن» يقود خفض التضخم السنوي في دبي 2.8% خلال أكتوبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مركز دبي للإحصاء، بأن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 2.8% خلال أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2018. وأوضح المركز، في تقرير أصدره أمس، أن أسعار كل من قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود انخفضت بنسبة 5.77%، والتي خفضت التضخم بمقدار 2.45 نقطة، فيما تراجعت أسعار قسم النقل 6.62%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.75 نقطة. ووفقاً للتقرير، انخفضت أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.04%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة. في المقابل، ارتفع المؤشر لكل من قسم التعليم بنسبة 1.46%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.13 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 1.81%، دافعة التضخم بمقدار 0.08 نقطة.