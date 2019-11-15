بدء تطبيق قانون الملكية المشتركة للعقارات 19 الجاري

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أفاد مصدر مطّلع، بأن التطبيق الفعلي للقانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي، سيبدأ في 19 الجاري.

وذكر المصدر أن دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ستعقد مؤتمراً صحافياً، قبيل التطبيق الفعلي للقانون، للتعريف بأهم بنوده، لافتاً إلى أن أبرز بنود القانون، إلغاء جمعيات الملاك الحالية لتحل محلها شركات إدارة المرافق، وإلزام هذه الشركات بالتأمين على العقارات المشتركة لضمان الصيانة، وضرورة إيداعها ضمان مصرفي لدى دائرة الأراضي والأملاك عن كل العقارات المشتركة التي تتولى إدارتها.

وأضاف أنه من البنود المهمة في القانون، أيضاً، بقاء المطور مسؤولاً عن إصلاح أي عيوب هيكلية في المبنى لمدة 10 سنوات بعد حصوله على شهادة الإنجاز ومسؤوليته عن إصلاح العيوب في الأعمال الكهربائية والكهروميكانيكية والصحية لمدة عام واحد.