جناح كوريا الجنوبية.. رحلة بلا حدود لاستشراف مستقبل التنقل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يقع جناح كوريا الجنوبية في معرض «إكسبو 2020 دبي» ضمن منطقة التنقل، ويتميز بواجهة نشطة تتغير باستمرار خلال اليوم، تحت موضوع «كوريا الذكية.. تحرك العالم نحوك» خلال رحلة في عالم بلا حدود لاستشراف مستقبل التنقل.

وسيستمع الزوار بتجربة غامرة أثناء السير في ممرات الجناح، حيث فنون العمارة الفريدة مع عدد من التجارب الفريدة المرتبطة بالتنقل.

ويعدّ الجناح حلقة وصل إلى عالم من الاحتمالات المفتوحة، ويعرض ما لدى كوريا الجنوبية من قوى ناعمة وتقنيات في مجال التنقل، بما يشجع على التخيل والبحث عن المعنى الأعمق ويُعطي لمحة عن مستقبل التنقل.

ويستطيع زوار الجناح تحقيق تبادل تفاعلي للخبرات في البيئتين الواقعية والافتراضية، في بناية حركية تتفاعل مع الزوار ومحيطها.