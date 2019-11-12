تدشين أول مصنع جبن يحمل علامة «صنع في الامارات» بـ100 مليون درهم

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، بأن 28 مصنعا جديدا بدأ الإنتاج في المدينة خلال العام الجاري بإجمالي استثمارات بلغت نحو ثلاثة مليارات درهم.

وذكرت «كيزاد» في تصريحات صحافية، بأن هناك 150 مصنعا في يعمل في المدينة الصناعية حاليا، بينما توجد 500 شركة مسجلة في مراحل مختلفة من التصميم والتشييد والبناء.

وتفصيلا، دشنت وزيرة الدولة للأمن الغذائي، مريم المهيري، اليوم، أول مصنع للجبن المطبوخ في الامارات يحمل علامة «صنع في الامارات» في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، باستثمارات بلغت 100 مليون درهم في مرحلته الأولى.

وأكدت المهيري في تصريحات صحافية، أهمية القطاع الصناعي في الدولة، موضحة أن تعزيز الامن الغذائي في الدولة مرهون بدعم وتقوية القطاع الصناعي وتوفير مختلف المواد الخام اللازمة لانتاج الغذاء.

وقالت أن «كيزاد» تمنح العديد من الحوافز للمستثمرين، كما توفر الأسعار المناسبة لمتطلبات الإنتاج الصناعي لجذب المزيد من الاستثمارات الى الدولة.

وأضافت المهيري أن أسعار المواد الغذائية تنافسية في الامارات، حيث يوجد تنافس شديد بين مختلف الشركات العاملة، مشيرة الى ان المستثمرين عندما يأتون للاستثمار في الامارات يرون الأسعار تنافسية مما يدعم عملهم.

ولفتت الى ان سياسة الامن الغذائي تستهدف ان تكون الامارات من أفضل 10 دول على مؤشر الامن الغذائي العالمي بحلول 2021

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ«كيزاد»، سمير شاتورفيدي، إن 28 مصنعا جديدا بدأ الإنتاج في المدينة خلال العام الجاري بإجمالي استثمارات بلغت ثلاثة مليارات درهم تقريباً.

وأوضح شاتورفيدي، أن هناك 150 مصنعا دخلوا مراحل عمليات الإنتاج والتصنيع في «كيزاد» بالفعل، كما يوجد 500 شركة مسجلة في «كيزاد» في مراحل مختلفة من التصميم والتشييد والبناء، مشيرا الى ان 16 الف عامل يعملون في «كيزاد» حاليا

وذكر شاتورفيدي ان استراتيجية «كيزاد» خلال العام المقبل تركز على استقطاب الاستثمارات في خمسة قطاعات رئيسة هي المواد الغذائية في اطار تنفيذ استراتيجية الامارات للامن الغذائي بالإضافة الى المعادن وعلى راسها الألومنيوم الحديد بجانب النفط والغاز والسيارات والبلاستيك

من جانبه، قال المدير العام المؤسس لشركة «الهدف للصناعات الغذائية»، أردا سينك توكباس، إن اختيار «مجموعة يشار القابضة للأغذية والمشروبات» المالكة لشركة «بينار» الاستثمار في الامارات يأتي نظرا للحوافز التي تمنحها «كيزاد» وموقعها الاستراتيجي المتميز، لافتا إلى أن ان استثمارات المرحلة الأولى من المصنع تتعدى 100 مليون درهم، فيما لاتزال توجد عدة مراحل أخرى للمصنع تحت الدراسة.