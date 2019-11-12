منصور بن زايد: صندوق أبوظبي للتنمية يؤدي دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني

المصدر: أبوظبي - وام





ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، اليوم، اجتماع مجلس إدارة الصندوق، الذي عقد بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومدير عام الصندوق.

واطلع مجلس الإدارة، على الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، وناقش نشاط الصندوق التنموي ومراحل إنجاز المشاريع الممولة من قبل الصندوق في عدد من الدول المستفيدة، والخطط المستقبلية. كما وافق المجلس على تمويل 5 مشاريع في 5 دول مختلفة، بقيمة إجمالية تبلغ 196 مليون دولار (719 مليون درهم)، بعد استيفاء شروط ومعايير التمويل المطلوبة.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إن "صندوق أبوظبي للتنمية واصل خلال هذا العام بذل مزيد من الجهود للحفاظ على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في مجال العمل التنموي العالمي، حيث استمر في توسيع نشاطه مركزاً جهوده على القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثيراً في حياة الشعوب في الدول النامية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة".

وأضاف سموه، أن "نجاح الصندوق في عمله التنموي العالمي جاء بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي مكنتنا من توسيع النطاق الجغرافي لنشاط الصندوق التنموي ومساعدة الدول النامية على تحقيق أهدافها الإنمائية المستدامة".

وأشار سموه، إلى الدور الإيجابي الذي يؤديه الصندوق في دعم الاقتصاد الوطني ومساندة الشركات الوطنية على تحفيز نشاطها وزيادة حجم أعمالها خارج دولة الإمارات، لافتاً كذلك إلى الدور المهم الذي يضطلع به مكتب أبوظبي للصادرات في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية، من خلال نمو آفاق الصادرات الوطنية غير النفطية.

من جانبه، قدم محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق الشكر والتقدير إلى سمو رئيس مجلس الإدارة، وسمو نائب الرئيس وأعضاء المجلس، على اهتمامهم وجهودهم الحثيثة لدعم مسيرة عمل الصندوق، ومتابعة برامجه وخططه وأهدافه المستقبلية، مشيراً إلى أن هذا الدعم نابع من حرص قيادتنا الرشيدة على استمرارية العمل التنموي مما كان له أطيب الأثر في توسع نشاط الصندوق، لتحقيق أهدافه التنموية داخل دولة الإمارات وفي الدول النامية.

وأضاف أن الصندوق يعمل على تنفيذ توجيهات سمو رئيس مجلس الإدارة والمساهمة بشكل فعّال في دعم الاقتصاد الوطني، لتحقيق سياسة التنويع الاقتصادي بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021، والرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.

يُذكَر أن إجمالي تمويلات صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه يصل إلى 98 مليار درهم، استفادت منها حوالي 95 دولة في مختلف قارات العالم، بينما يبلغ حجم استثمارات الصندوق 3 مليارات درهم.

