«دناتا» تنال اعتماد «أياتا» لمناولة الأدوية في مطار آل مكتوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نالت منشأة «دناتا» الحديثة، المخصصة لمناولة الأدوية في مطار آل مكتوم الدولي، اعتماد مركز تميز المدققين المستقلين لخدمات مناولة الأدوية (CEIV)، التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا).

وأفادت «دناتا» في بيان أمس، بأن الاعتماد الجديد يؤكد قدرة الشركة على نقل الأدوية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، في جميع مراكز عملها بدولة الإمارات.

وذكرت أنها تستخدم منصات مبردة لضمان النقل السلس للشحنات الحساسة للحرارة من المستودعات إلى الطائرة، مشيرة إلى أن هذه المنصات الحديثة صممت خصيصاً لخدمة صناعة الأدوية.

وأضافت «دناتا» أنها قامت خلال السنة المالية 2018 - 2019 بمناولة 3130 طناً من شحنات الأدوية في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين.