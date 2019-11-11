«إكسبو 2020 دبي» يطلق نظام حجز إلكترونياً خاصاً بالمدارس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف «إكسبو 2020 دبي» أنه أصبح بإمكان المدارس في كل أنحاء الدولة حجز زيارات طلبتهم بسهولة، لتمكينهم من استكشاف عالم جديد من الفرص الترفيهية والتعليمية في المعرض.

وأعلن «إكسبو 2020 دبي»، خلال فعاليات «ملتقى إكسبو للقيادات المدرسية»، عن إطلاق نظام الحجز الإلكتروني الخاص بالمدارس، الذي يساعد على تسجيل الطلبة وتنظيم الزيارات المدرسية بسهولة، لافتاً إلى أنه يمكن للأهالي وأعضاء الهيئات التدريسية الحصول على المعلومات حول الزيارات المدرسية لـ«إكسبو» عبر البوابة الإلكترونية: https:/‏‏‏/‏‏‏schools.expo2020dubai.com/‏‏‏ar.

حضر الملتقى وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزيرة الدولة للتعليم العام، جميلة المهيري.

وشهد الملتقى حضور أكثر من 600 مدير ومعلم وإداري من مدارس حكومية وخاصة، إضافة إلى مسؤولين من وزارة التربية والتعليم ومؤسسات تعليمية، مثل هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص.

وقدم الملتقى فرصة لأعضاء الهيئات التعليمية للاطلاع على أحدث المستجدات بشأن استعدادات «إكسبو 2020 دبي» لاستقبال طلبة المدارس ضمن ملايين الزوار من العالم. وجرى أيضاً تسليط الضوء على الرحلات المدرسية، والتجارب التعليمية المشوقة والملهمة التي تنتظر الطلاب.

وشهدت فعاليات الملتقى توقيع مؤسسات تعليمية خاصة اتفاقات تلتزم بها بدعم «إكسبو 2020 دبي»، و«برنامج إكسبو للمدارس»، وذلك بتنظيم زيارات مدرسية لطلبتها، من بينها المدارس التي تتبع المنهاج الفرنسي في دولة الإمارات، والتي وقّع بالنيابة عنها سفير فرنسا لدى الدولة، لودفيك بويي، لتنضم إلى مدارس وزارة التربية والتعليم، وعدد آخر من المدارس الخاصة التي أعلنت التزامها بدعم «برنامج إكسبو للمدارس» عبر التعهد بتنظيم أكثر من مليون زيارة للطلبة.

وقالت الرئيسة التنفيذية للأجنحة والمعارض في «إكسبو 2020 دبي»، مرجان فريدوني، إن «إكسبو 2020 دبي» سيكون منصة تعليمية من الصعب أن تتكرر. لذلك، فإننا نسعى إلى الاستفادة من جميع الفرص التي يوفرها لأجيال المستقبل.

وأكدت أن مشاركة المجتمع المدرسي أساسية ومحورية في هذا الحدث التاريخي، لأننا نريد أن نضمن أن يكون طلاب المدارس جزءاً من هذا الحدث العالمي، بوجودهم الفاعل والمؤثر، من خلال الرحلات التي صممناها لتقدم لهم التعليم والفائدة، في إطار ترفيهي مفعم بالتشويق والترفيه.

«برنامج إكسبو للمدارس».. 4 رحلات مدرسية

صمم «برنامج إكسبو للمدارس» أربعة أنواع من الرحلات المدرسية للطلبة، تناسب جميع الفئات العمرية، لخوض تجربة لا تتكرر في «إكسبو 2020 دبي». وصممت هذه الرحلات بهدف تعزيز مفاهيم المناهج الدراسية للطلبة، وتقديم المعرفة للطلبة في إطار الترفيه والمتعة.

وسيسافر الطلبة في رحلة «الكون في حركة» عبر ماضي التنقل وحاضره ومستقبله، من الاكتشافات القديمة إلى الذكاء الاصطناعي، في رحلة تشرح للطالب عملية التطور من خلال العوالم المادية والرقمية.

أما في رحلة «الكوكب المستدام»، فسيتعرف الطلاب من خلالها إلى مسؤوليتهم تجاه صنع مستقبل أفضل، من خلال زيارة جناح الاستدامة والتعرف إلى طرق الحفاظ على البيئة.

وستتيح رحلة «عالم الفرص» للطلاب تعلم كيفية صنع الفرص والتعرف إلى أفكار جديدة تلهمهم للقيام بدور فاعل وإيجابي في المجتمع.

وفي رحلة «إرث دولة الإمارات»، سيتعرف الطلبة إلى ثقافة دولة الإمارات الغنية وتاريخها، إضافة إلى خططها لمستقبل ناجح ومشرق، ويلقون نظرة على تصميم جناح الدولة المميز المستوحى من أجنحة الصقر المحلّق.

وعبر الرحلات الأربع سيكتشف الطلاب عوالم متعددة ستلهمهم للمشاركة في صنع مستقبل أفضل. دبي - الإمارات اليوم