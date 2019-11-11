جناح اليابان.. ضيافة تقليدية وترفيه يعتمد التكنولوجيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إذا أردت أن تحظى بالضيافة التقليدية والترفيه المعتمد على التكنولوجيا الرفيعة، فعليك بالتوجه إلى الجناح الياباني في معرض «إكسبو 2020 دبي».

تجمع واجهة الجناح الياباني الخارجية بين الأنماط الزخرفية التقليدية اليابانية، وتأثير فن الأرابيسك، بما يذكر بالطريق الحريري الذي ربط الشرق الأوسط باليابان. الزائر للجناح سيجرب الضيافة اليابانية «أوموتيناشي»، ويكتشف الفن الرفيع والثقافة والتكنولوجيا الخاصة بهذا البلد الذي سيشهد إقامة فعاليات «إكسبو 2025» في مدينة أوساكا. وقد وضعت اليابان، حجر أساس جناحها في «إكسبو 2020 دبي» قبيل 421 يوماً من موعد انطلاق الحدث الدولي المرتقب. ويقوم الجناح على مفهوم «مشاركة.. انسجام.. عمل»، ويتضمن تجربة عالية التقنية، تعتمد على موضوعات المياه والرياح والضوء.

ويركز تصميم وبناء جناح اليابان على «العلاقة بين الشرق الأوسط واليابان» و«الاستدامة» وهما المفهومان اللذان دمجهما في تصميم ومحتوى الجناح، الذي تم استلهامه من العمارة والتكنولوجيا والثقافة الشرق أوسطية واليابانية.

ومن المنتظر أن يستخدم جناح اليابان آلية تكييف طبيعية تم استلهامها من التقنيات التقليدية العربية واليابانية، في إطار تعزيز ثقافة «الاستدامة».