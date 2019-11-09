شبكة طرق متكاملة تكفل انسـيابيـة المرور للوصول إلى موقع «إكسبـــو 2020»

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

وضعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي خطة متكاملة لتلبية متطلبات استضافة إمارة دبي لمعرض «إكسبو 2020»، وذلك بما يكفل تنقلاً آمناً وسهلاً لزوار المعرض وفعالياته التي تبدأ في أكتوبر من العام المقبل.

وتشمل الخطة تطوير شبكة الطرق والتقاطعات المؤدية لموقع المعرض، وكذلك تنفيذ «مسار 2020» لتمديد محطات الخط الأحمر لمترو دبي لتصل إلى موقع الحدث والمناطق السكنية المحيطة به، إضافة إلى تطوير مشروعات أنظمة النقل الجماعي من الحافلات ومركبات الأجرة، بما يخدم النشاطات والفعاليات المتعلقة بانعقاد المعرض العالمي، والتي ستعم مختلف مناطق الإمارة.

شبكة الطرق

وكانت أحدث المشروعات التي نفذتها هيئة الطرق والمواصلات، ضمن الخطة المذكورة، قد أعلن عنها في افتتاح الهيئة، في مطلع سبتمبر الماضي، المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية لمعرض «إكسبو 2020»، التي شملت تطوير تقاطعين لشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، مع كل من شارع «إكسبو»، وشارع «اليلايس»، إضافة إلى تطوير تقاطعين (مجسرين) على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في منطقة مجمع دبي للاستثمار، وتوسعة شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان من مسارين في كل اتجاه إلى خمسة مسارات في كل اتجاه. وبلغ إجمالي طول الجسور في المرحلتين خمسة كيلومترات، فيما بلغ طول الطرق 17 كيلومتراً، بكلفة مليار و300 مليون درهم.

وتم تقسيم مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية لمعرض «إكسبو» إلى ست مراحل، لإنجاز جميع الأعمال في الفترة الزمنية المحددة، وقبل فترة كافية من افتتاح معرض «إكسبو».

حركة مرورية

وشملت المرحلة الثالثة من المشروع توفير حركة مرورية حرة بين شارع «إكسبو» وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، حيث يسهم تحويل الدوار المحكوم بإشارة ضوئية إلى تقاطع مجسر في زيادة الطاقة الاستيعابية من 2000 مركبة في الساعة إلى 4500 مركبة في الساعة باتجاه الشرق والغرب على طريق «إكسبو»، كما توفر المرحلة الثالثة حركة مرورية مباشرة إلى معرض «إكسبو» باتجاه الغرب على طريق «إكسبو»، وسعة مرورية إضافية لحركة المرور من معرض «إكسبو» باتجاه شارع «إكسبو» وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وهو ما يسهم في تقليل زمن الرحلة وانسيابية الحركة المرورية.

أما المرحلة الرابعة من المشروع، فتضمنت، وفقاً للهيئة، توفير حركة مرورية حرة بين شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وشارع اليلايس، حيث عمل تنفيذها على تحويل الدوار المحكوم بإشارة ضوئية إلى تقاطع مجسر، ما يؤدي إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 3000 مركبة في الساعة إلى 10 آلاف مركبة في الساعة باتجاه الشرق والغرب في شارع اليلايس، ويوفر حركة مرورية أفضل إلى معرض «إكسبو»، وإلى منطقة «جافزا» باتجاه شارع الإمارات عبر شارع اليلايس.

تحويل الدوار

يشار إلى أن المرحلتين الأولى والثانية تتضمنان تحويل الدوار على تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع شارع «إكسبو» إلى تقاطع مجسر، يوفر حركة مرورية حرة في كل اتجاه، وتنفيذ تقاطعين مجسرين يشكلان مداخل ومخارج مباشرة لمعرض «إكسبو 2020» من شارع الشيخ محمد بن زايد، لتأمين حركة حرة للدخول والخروج من وإلى موقع المعرض.

ويبلغ إجمالي طول الطرق في المرحلتين 43 كيلومتراً، فيما تتضمن المرحلتين الخامسة والسادسة تطوير شارع «إكسبو»، وتطوير تقاطع شارع الإمارات مع شارع «إكسبو»، ويبلغ إجمالي طول الجسور في المرحلتين أربعة كيلومترات، والطرق 11 كيلومتراً.

5 مسارات باتجاه «مطار آل مكتوم»

بلغ إجمالي طول الجسور التي نفذت في المرحلة الثالثة من مشروع طرق «إكسبو» نحو ثلاثة كيلومترات، فيما يبلغ طول الطرق 6.5 كيلومترات، من بينها توفير خمسة مسارات تربط تقاطع «إكسبو» مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، لتصل إلى مطار آل مكتوم الدولي.

وشملت المرحلة رفع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان والطرق التجميعية (الخدمية) بخمسة جسور، وتوفير أربع حركات التفاف ووصلات لتأمين انسيابية الحركة المرورية من شارع «إكسبو» شمالاً إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان باتجاه شارع دبي العين.

كما ستوفر هذه الوصلات حركة دخول لمعرض «إكسبو 2020» من شارع «إكسبو» جنوباً باتجاه المعرض، وحركة الخروج من المعرض من شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان إلى شارع «إكسبو» شمالاً، إضافة إلى توفير حركة الخروج من المعرض من خلال حركة التفاف مجسرة على امتداد شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان باتجاه التقاطع. ويشمل المشروع أيضاً تطوير شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان باتجاه مطار آل مكتوم الدولي من طريق جديد بسعة خمسة مسارات في كل اتجاه، بطول كيلومترين من تقاطع «إكسبو» مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان باتجاه مطار آل مكتوم الدولي.

- إنجاز شبكة الطرق المؤدية لـ«إكسبو» قبل فترة كافية

من افتتاح المعرض.

5

كيلومترات إجمالي

طول الجسور في

المرحلتين 3 و4.

1.3

مليار درهم كلفة

إنشاء الجسور

والطرق الجديدة.