الإمارات وإثيوبيا تؤكدان أهمية المشاركة في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم





أكدت وزارتا الاقتصاد في الإمارات وإثيوبيا، أهمية مشاركة إثيوبيا في معرض «إكسبو 2020 دبي»، والفرص التي يوفرها المعرض.

وشدد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، خلال استقباله وزيرة التجارة والصناعة الإثيوبية فيتلورك جيبر إغزيابر، في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وإثيوبيا.

وأوضح المنصوري أن إثيوبيا تعد شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً لدولة الإمارات في منطقة شرق إفريقيا، ولديها سوق ضخمة بتعداد سكاني يصل إلى 100 مليون نسمة، وتطرح فرصاً واسعة للتعاون الاقتصادي المتبادل بما تمتلكه من مقومات واعدة وموارد متنوعة، وإمكانات غير مكتشفة في العديد من القطاعات، مشدداً على أهمية أديس أبابا كبوابة حيوية لتجارة الدول واستثماراتها في الأسواق الإفريقية.

وناقش الوزيران سبل تطوير التعاون التجاري في مجالات الزراعة والمنتجات الغذائية، وتجارة اللحوم والدواجن، وبناء شراكة في المجال اللوجستي، بما يعزز أنشطة التبادل التجاري بين البلدين، كما أكد الجانبان أهمية مشاركة إثيوبيا في معرض «إكسبو 2020 دبي»، والفرص التي يوفرها المعرض لإيجاد شركاء تجاريين واستثماريين من مختلف الدول.