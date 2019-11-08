«سيرا».. أول موزع رسمي لتـذاكر «إكسبو 2020 دبي» في السعودية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «سيرا» المتخصصة في خدمات السفر، أمس، عن اختيارها كأول موزع رسمي في السعودية لتذاكر معرض «إكسبو 2020 دبي»، الحدث العالمي الكبير الذي سينطلق في أكتوبر 2020، وسيستمر على مدار ستة أشهر.

وفي ضوء التوقعات بمشاركة 192 دولة، واستقطاب أكثر من 25 مليون زائر، يتوقع للحدث أن يكون أكبر وأفضل دورات إكسبو العالمية على الإطلاق.

وستقوم «سيرا» بتسويق وبيع تذاكر وباقات سفر «إكسبو 2020 دبي» عبر منصاتها المختلفة، بما في ذلك «إيلاء» وحدة إدارة سفر الأعمال التابعة للمجموعة، فضلاً عن بيع التذاكر لزوار المعرض عبر «المسافر»، العلامة التجارية البارزة لوحدة السفر المختصة بالعملاء والتابعة للمجموعة.

حضور متميز

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيرا»، عبدالله بن ناصر الداود، إن «شراكتنا مع (إكسبو 2020 دبي) كأول موزع رسمي في المملكة لتذاكر الحدث العالمي، تأتي تأكيداً لحضورنا المتميز في القطاع»، مضيفاً: «من خلال محفظتنا الواسعة والمتنوعة من علامات السفر، أثبتنا قدرتنا على توفير قيمة استثنائية للحدث العالمي، وتحديداً عبر الترحيب بالزوار من السعودية».

وأوضح الداود أن «تركيز المجموعة يتمحور حول الترويج لـ(إكسبو 2020 دبي) في أوساط الجمهور السعودي الكبير، الأمر الذي سيسهم في تعزيز العلاقات الراسخة بين السعودية ودولة الإمارات».

وأشار إلى أنه «سيتم أيضاً تسليط الضوء على الجناح السعودي المشارك في (إكسبو 2020 دبي)، الذي يحتفي بالإرث الثقافي الغني، والتطورات والتحولات التي تمر بها المملكة تحت مظلة (رؤية السعودية 2030)».

أكبر الدورات

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «إكسبو 2020 دبي»، سانجيف كوسلا، إنه «في غضون أقل من عام، ستشهد دبي انطلاقة (إكسبو 2020)، الذي سيكون أكبر دورات الحدث العالمي حتى تاريخه، حيث سيجمع تحت سقفه 192 دولة وأحدث الابتكارات وأروع أفكار العالم الحديث الملهمة على مدار 173 يوماً».

وأضاف كوسلا أنه «باحتضان الحدث المرتقب لأكثر من 60 عرضاً يومياً ونحو 200 مطعم، فإنه سيوفر تجربة استثنائية بكل معنى الكلمة».

وأكد أن «(إكسبو 2020 دبي) يسعده التعاون مع مجموعة (سيرا) لبيع تذاكر هذه التجربة الفريدة، كما نتطلع قدماً لاستقبال عشرات آلاف الزوار القادمين من السعودية».

رحلة نمو

يشار إلى أن «سيرا» تمضي قدماً في رحلة نمو طموحة تدعمها منصة تقنية قوية. وباعتبارها أكبر شركة محلية متخصصة بقطاع السفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتولى «سيرا» إدارة منصات سفر متطورة للمستهلكين عبر الإنترنت وتطبيقات الجوّال، إضافة إلى وكالات السفر في أنحاء المملكة.

وتعدّ «سيرا» أيضاً أكبر مزوّد لخدمات السفر للشركات والهيئات الحكومية في المملكة العربية السعودية.

وجهة مفضلة

يجمع معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي سينطلق تحت شعار «تواصل العقول.. وصنع المستقبل»، أفضل الابتكارات وأكثرها إلهاماً من جميع أنحاء العالم، في دولة الإمارات التي تعدّ من أبرز الوجهات المفضلة للزوّار السعوديين.

وكانت المملكة كشفت، أخيراً، عن تصميم جناحها المشارك في «إكسبو 2020 دبي»، ليكون بمثابة «نافذة على المستقبل» ترمز إلى إرث المملكة الغني واقتصادها العصري الحيوي. ويمكن لزوار «إكسبو 2020 دبي» استكشاف العديد من الأنشطة التفاعلية والترفيهية، والمشاركة في الحوارات الملهمة والمنتديات التثقيفية.

924 ألف زائر سعودي لدبي

تعتبر السعودية ثاني أكبر سوق سياحية بالنسبة لدبي، حيث استقبلت الإمارة أكثر من 924 ألف زائر سعودي بين شهري يناير ويوليو من العام الجاري، فيما من المتوقع أن يستقبل معرض «إكسبو 2020 دبي» عدداً كبيراً من الزوار القادمين من المملكة.

«إكسبو 2020»

يوفر تجربة استثنائية

مع 60 عرضاً يومياً.