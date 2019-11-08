خبيران: مؤشرات إيجابية إلى رفع حظر مكالمات «واتس أب» قريباً

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قال خبيران في قطاع الاتصالات، إن هناك مؤشرات إيجابية الى رفع الحظر عن المكالمات عبر تطبيق التراسل الفوري «واتس أب» في دولة الإمارات قريباً.

وأضاف الخبيران لـ«الإمارات اليوم» أن المباحثات بين الجهات المعنية بالاتصالات في الإمارات وبين المسؤولين عن «واتس أب» أحرزت تقدماً ملحوظاً بشأن مطالب الإمارات في حالة رفع الحظر.

جاء ذلك، بعد أن كشف المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، محمد الكويتي، في مقابلة تلفزيونية، عن أن الإمارات قد ترفع الحظر قريباً عن المكالمات التي تجري عبر «واتس أب»، مشيراً إلى أن التعاون زاد فعلياً مع «واتس أب»، حيث كان هناك قدر من التفهم لمطالب الدولة.

من جهتها، فضلت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة، عدم التعليق على أنباء رفع الحظر.

تقدم

وقال خبير الإعلام الرقمي والمحاضر في كلية الدار الجامعية في دبي، محمد الفقي، إن هناك مباحثات بين الجهات المعنية بالاتصالات في دولة الامارات وبين الشركة المسؤولة عن تطبيق «واتس أب» للتراسل الفوري، من الممكن أن تؤدي قريباً إلى رفع الحظر عن المكالمات التي تجرى عبر التطبيق.

وأضاف الفقي أن المباحثات أحرزت تقدماً نحو الاستجابة لبعض طلبات الامارات في حالة رفع الحظر، مشيراً الى أهمية وجود آلية متكاملة لعدم أي تأثير سلبي محتمل في حال فتح المكالمات.

وتوقع أن يتم رفع الحظر عن مكالمات «واتس أب» قبل استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، باعتباره إحدى المبادرات المهمة التي تفتح الطريق أمام زيادة الاستثمارات في الدولة، لاسيما في قطاع الاتصالات.

نمو في البيانات

من جانبه، اتفق خبير الاتصالات في الدولة، أحمد حمدي، بأن هناك تقدماً ملحوظاً في المباحثات بين الجهات المعنية بالاتصالات في الدولة وبين الشركة المسؤولة عن تطبيق «واتس أب» بشأن تفهم المسؤولين عن التطبيق لمطالب الإمارات المتعلقة برفع الحظر، متوقعاً أن يتم رفع الحظر عن مكالمات «واتس أب» قريباً.

واعتبر حمدي أن هناك نمواً بالفعل في اشتراكات البيانات لدى شركتي الاتصالات في الدولة، مشيراً إلى أن هذا النمو يدر دخلاً كبيراً للشركتين ويعوض دخل المكالمات.

بدورها، فضلت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة، عدم التعليق على أنباء رفع الحظر عن مكالمات «واتس أب».

واكتفى متحدث باسم الهيئة بالقول لـ«الإمارات اليوم» إنه «لا يوجد ما يمكن التحدث بشأنه في الوقت الراهن».

تعاون

وكان المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، محمد الكويتي، قال في مقابلة تلفزيونية إن «دولة الإمارات عززت تعاونها مع كبريات المنصات التقنية العالمية، منها تطبيق (واتس أب) المملوك لشركة (فيس بوك)، وذلك بشأن مبادرات الأمن الوطني»، مشيراً إلى أن «الدولة قد ترفع الحظر عن المكالمات التي تجري عبر (واتس أب) قريباً».

وأضاف الكويتي خلال برنامج «كابيتال كوننيكش» الذي بثته شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأميركية، الليلة قبل الماضية: «لقد زاد التعاون فعلياً مع (واتس أب)، ولمسنا قدراً جيداً من التفهم لأفكارنا من جانبهم في العديد من القضايا، وربما يكون هناك رفع للحظر عن المكالمات الصوتية عبر التطبيق».

وتابع أن «ذلك سيحدث في القريب العاجل، وهذا هو ما نعلمه ونفهمه من هيئة تنظيم الاتصالات هنا في الإمارات».