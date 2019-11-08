64.5 مليون مسافر عبر «دبي الدولي» خــلال 9 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حافظ مطار دبي الدولي على مكانته، بوصفه أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين، مع بلوغ حركة المرور 64.5 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وأوضحت مؤسسة مطارات دبي، في بيان أمس، أن الربع الثالث من العام الجاري شهد سفر 23 مليوناً و217 ألفاً و492 مسافراً عبر مطار دبي الدولي (بانخفاض نسبته 2.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي)، وبذلك بلغ عدد المسافرين منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي 64 مليوناً و495 ألفاً و241 مسافراً (بانخفاض 4.5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي).

وأرجعت المؤسسة هذا الانخفاض البسيط في الأرقام منذ بداية العام إلى إغلاق أحد مدرجي مطار دبي الدولي لمدة 45 يوماً لإنجاز مشروع إعادة تأهيل المدرج خلال شهري أبريل ومايو المنصرمين، فضلاً عن الحظر العالمي لطائرة «بوينغ 737 ماكس» منذ مارس من العام الجاري.

وأفادت المؤسسة بأن أوقات الانتظار في مطار دبي الدولي، انخفضت بنسبة 15% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019.

حجم الشحن

وعلى صعيد الشحن، سجّلت بضائع الشحن الجوي التي تعامل معها مطار دبي الدولي ما إجماليه 636 ألفاً و575 طناً من البضائع خلال الربع الثالث (بانخفاض 5.9% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي)، وبذلك يصل إجمالي حجم الشحن منذ بداية العام إلى مليون و886 ألفاً و237 طناً بانخفاض قدره 4.1%.

ويعود هذا الانخفاض إلى أن معظم حركة البضائع في مطار دبي الدولي هي حقائب المسافرين التي تحملها الطائرة، والتي تأثرت بالانخفاض في السعة الاستيعابية أثناء مشروع إعادة تأهيل المدرج.

أهم الوجهات

واحتفظت الهند بمكانتها بوصفها أكبر وجهات مطار دبي الدولي من حيث أعداد المسافرين بوصول حركة السفر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 8.8 ملايين مسافر، فيما جاءت السعودية بعدها بـ4.8 ملايين مسافر، ثم المملكة المتحدة بـ4.6 ملايين مسافر.

أما الدول الأخرى التي جاءت في قائمة أكبر الوجهات، فشملت باكستان (ثلاثة ملايين مسافر)، والولايات المتحدة (2.4 مليون مسافر)، والصين (1.9 مليون مسافر).

وجاءت أعلى المدن من حيث عدد المسافرين على النحو التالي: لندن (2.7 مليون مسافر)، مومباي (1.7 مليون مسافر)، والرياض بـ1.6 مليون مسافر.

حركة الطائرات

سجّل مطار دبي الدولي، خلال الربع الثالث من العام الجاري، إقلاع وهبوط 97 ألفاً و498 رحلة طيران، وبذلك يصل عدد الرحلات منذ بداية العام إلى 275 ألفاً و882 رحلة بانخفاض نسبته 9.9% عن العام الماضي.