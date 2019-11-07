"تنظيم الاتصالات" تحجب 2659 موقعا مخالفاً في 2018

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة انها حجبت 2659 موقعاً إلكترونياً مخالفاً يضم مواد تقع ضمن الفئات المحظورة امام مشتركي قطاع الاتصالات خلال عام 2018 بانخفاض قدره 46.2% مقارنة بعام 2017 الذي تم خلاله حجب 4939 موقعاً إلكترونياً مخالفاً

وأوضحت تنظيم الاتصالات في بيانات محدثة ونهائية اصدرتها اليوم إن المواقع الإباحية والمواقع التي تحض على التعري والرذيلة جاءت في المرتبة الأولى واحتلت النسبة الأكبر من عمليات الحجب بنسبة تصل إلى 44.2% باجمالي 1175 موقعاً من إجمالي المواقع المحظورة تلتها مواقع النصب والاحتيال والتصيد الإلكتروني بنسبة بلغت 30.3% أو ما يوازي 807 موقعاً الكترونيا ثم جاءت ثالثا المواقع التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية بنسبة 6.5% باجمالي 172 موقعاً تلتها رابعا مواقع تخطي نظام الحجب والدخول إلى المحتوى المحظور بنسبة بلغت 5.34% أو ما يوازي 142 موقعاً.

ووفقا لهيئة تنظيم الاتصالات جاءت المواقع التي تروج للمخدرات ا في المركز الخامس بنسبة 4.06% من اجمالي المواقع المحظورة بواقع 108 موقعاً ثم تليها مواقع الإساءة إلى الدولة والإخلال بالنظام العام بنسبة 3.99% أو ما يعادل 106 موقعاً ثم الأنشطة المخالفة للقانون بنحو 70موقعاً ثم مواقع السب والقذف والتشهير باجمالي 19 موقعاً ثم المواقع التي تحض على الإرهاب بنحو 16 موقعاً ومواقع الفيروسات والبرامج الخبيثة بنحو 11 موقعاً ومواقع الترويج أو الاتجار بالسلع والخدمات الممنوعة بنحو 10 مواقع إضافة إلى حجب 8 مواقع تنتهك الخصوصية الخاصة بالافراد.

وأشارت الهيئة الى أن المواقع المحجوبة خلال العام الماضي شملت أيضاً 6 مواقع مواقع تحض على التمييز والعنصرية وازدراء الأديان و5 مواقع بأمر من السلطات القضائية أو بموجب القانون وموقعين لخدمات الاتصالات غير المشروعة و موقعاً واحداً للممارسات الطبية والأدوية المخالفة للقوانين وأخيرا موقعاً واحدا للترويج للقمار.

ولفتت تنظيم الاتصالات الى انها تتبع سياسة واضحة فيما يتعلق بالوصول إلى شبكة الإنترنت والتي تتضمن قائمة معتمدة من فئات المحتوى المحظور. ويتم تطبيق هذه السياسة من قبل كل من المرخص لهم "اتصالات" و "دو" حيث يتم منع الوصول إلى المواقع والصفحات التي تحتوي على المواد التي تقع ضمن هذه الفئات المحظورة باستخدام أنظمة الفلترة لتصنيف مثل هذه المواقع أوتوماتيكياً واتخاذ إجراءات الحجب كما يلزم مشيرة الى انه يتم أيضاً اتخاذ إجراءات الحجب بناءً على بلاغات الجمهور والجهود الشخصية للمرخص لهم

واشارت تنظيم الاتصالات الى انه يتم وفقا لسياسة الهيئة حظر المواقع الالكترونية التي تندرج تحت 19 فئة من فئات المحتوى المحظور وهي مواقع ومحتوى الانترنت الخاص بتخطي نظام الحجب والدخول الى المحتوى المحظور والاباحية والتعري والرذيلة والنصب والاحتيال والتصيد الالكتروني والسب والقذف والتشهير والاخلال بالنظام العام ودعم الاعمال و المهارات الاجرامية والمخدرات والممارسات الطبية والأدوية المخالفة للقانون وانتهاك حقوق الملكية الفكرية والتمييز والعنصرية وازدراء الاديان والفيروسات والبرمجيات الخبيثة والترويج او الاتجار بالسلع والخدمات الممنوعة وخدمات الاتصال غير المشروعة والقمار و محتوى الانترنت الذي يروج للارهاب و الحجب بامر من السلطات القضائية اوبموجب القانون والنطاقات العليا المحظورة

وأخيرا الأنشطة المخالفة للقانون مثل الترويج لمحافظ استثمارية وتداول الأسهم والعملات او المعادن والتي تمارس نشاط التمويل والوساطة دون الحصول على ترخيص

وطالبت تنظيم الاتصالات المشتركين بابلاغ مقدمي خدمة الإنترنت في دولة وهم اتصالات ودو عن المحتوى المحظور موضحة في هذا الصدد انه إذا كان الموقع مخصص للتواصل الاجتماعي ينصح بشدة باستخدام آلية الإبلاغ المتوفرة من الموقع نفسه حيث انه في معظم الحالات يتم توفير المزيد من المعلومات في صفحة "المساعدة" أو "الدعم" للموقع.

ولفتت الى انه من أجل النظر في طلب الحجب من قبل مزودي خدمة الإنترنت فينبغي أن يقع المحتوى المبلغ عنه ضمن إحدى فئات المحتوى المحظور .

موضحة في الوقت نفسه ان اتصالات ودو يوفران لمستخدمي الإنترنت منصات محددة للإبلاغ عن أي محتوى قد يعتبر محظوراً

وأشارت الى انه لإعلام المرخص لهم عن المواقع التي قد يكون قد تم حجبها عن طريق الخطأ يوفر المرخص لهم رابطاً في صفحة الحجب نفسها التي تظهر بسهولة عند محاولة الوصول إلى المحتوى المحجوب.