1.2 مليار درهم صافي أرباح مجموعة الإمارات خلال 6 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



بلغت إيرادات مجموعة الإمارات 53.3 مليار درهم (14.5 مليار دولار أميركي) عن النصف الأول من السنة المالية الجارية المنتهي في 30 سبتمبر 2019، بانخفاض نسبته 2% عن الفترة ذاتها من السنة الماضية التي بلغت خلالها الإيرادات 54.4 مليار درهم (14.8 مليار دولار). ويعزى هذا الانخفاض الطفيف في الإيرادات بشكل أساسي إلى التخفيضات المخطط لها في السعة المقعدية خلال إغلاق المدرج الجنوبي لمطار دبي الدولي لمدة 45 يوماً، والتقلبات غير المواتية لأسعار صرف العملات في أوروبا وأستراليا وجنوب إفريقيا والهند وباكستان.

وارتفعت الربحية بنسبة 8% مقارنةً بالفترة ذاتها من السنة الماضية، حيث حققت المجموعة خلال النصف الأول من السنة المالية 2019/ 2020 أرباحاً صافية قدرها 1.2 مليار درهم (320 مليون دولار). ويعود تحسن الأرباح في المقام الأول إلى انخفاض أسعار الوقود بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلا أن المكاسب الناجمة عن انخفاض تكاليف الوقود تآكلت جزئيا جراء التحركات السلبية لأسعار صرف العملات.

وبلغت الأرصدة النقدية للمجموعة 23 مليار درهم (6.3 مليارات دولار) في 30 سبتمبر 2019 مقارنة مع 22.2 مليار درهم (6 مليارات دولار) في 31 مارس 2019.