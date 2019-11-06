تمهيد الطريق أمام سيدات الأعمال لدخول سوق التصدير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّمت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، وشركة UPS، المدرجة في بورصة نيويورك، بالتعاون مع مركز التجارة الدولية، ورشة عمل تحت عنوان «الإعداد للتصدير»، أقيمت يومي الخامس والسادس من نوفمبر الجاري في دبي، وركزت على زيادة فرص عمل سيدات الأعمال في العالم. وتعدّ الورشة جزءاً من مبادرة «برنامج المرأة في التجارة الدولية» من مركز التجارة الدولية، التي تهدف إلى ربط ثلاثة ملايين سيدة أعمال بالسوق بحلول عام 2021. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، المهندس ساعد العوضي: «تسهم دولة الإمارات، وإمارة دبي على وجه التحديد، في تحقيق التنوع والتوازن بين الجنسين في سوق التجارة العالمية، وذلك من خلال جهودها في تمكين دور المرأة على جميع الصعد، وتعدّ هذه الورش من ضمن الأدوات الداعمة لمسيرة سيدات الأعمال، خصوصاً في مجالات التصدير، باعتبار دبي المركز الرئيس للتجارة والتصدير في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا». وأضاف العوضي: «تعدّ دبي من المدن الرائدة في مجال المساواة بين الجنسين على المستويين الإقليمي الدولي، حيث نشهد العديد من المبادرات المساندة للمشروعات النسائية، وبدورها تشجع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات السيدات الإماراتيات على ترويج منتجاتهن وقيادتها في الأسواق الخارجية. وتتماشى شراكة المؤسسة ضمن مبادرة (برنامج المرأة في التجارة الدولية)، مع أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز فرص التصدير».