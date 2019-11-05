تمهيد الطريق أمام سيدات الأعمال لدخول سوق التصدير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



نظّمت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، وشركة UPS، المدرجة في بورصة نيويورك، بالتعاون مع مركز التجارة الدولية، ورشة عمل تحت عنوان «الإعداد للتصدير»، أقيمت يومي 5 و6 نوفمبر الجاري، في دبي، وركزت على زيادة فرص عمل سيدات الأعمال في العالم. وتعد الورشة جزءاً من مبادرة «برنامج المرأة في التجارة الدولية» من مركز التجارة الدولية، التي تهدف لربط 3 ملايين سيدة أعمال بالسوق بحلول عام 2021.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، المهندس ساعد العوضي: «تساهم دولة الإمارات وإمارة دبي على وجه التحديد في تحقيق التنوع والتوازن بين الجنسين في سوق التجارة العالمية، وذلك من خلال جهودها في تمكين دور المرأة على جميع الأصعدة، وتعد هذه الورش من ضمن الأدوات الداعمة لمسيرة سيدات الأعمال، وخصوصاً في مجالات التصدير، باعتبار دبي المركز الرئيسي للتجارة والتصدير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا».

وأضاف العوضي: «تعتبر دبي من المدن الرائدة في مجال المساواة بين الجنسين على المستويين الإقليمي الدولي، حيث نشهد العديد من المبادرات المساندة للمشاريع النسائية، وبدورها تشجع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات السيدات الإماراتيات على ترويج منتجاتهن وقيادتها في الأسواق الخارجية. وتتماشى شراكة المؤسسة ضمن مبادرة (برنامج المرأة في التجارة الدولية)، مع أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز فرص التصدير والتجارة الخارجية لدى سيدات الأعمال الطموحات».

من جهته، قال رئيس شركة UPS لمنطقة شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا، رامي سليمان: «يعد دعم المشاريع المملوكة من قبل السيدات والتي تحقق فرص نمو دولية جزءاً من أهداف UPS الاستراتيجية والرامية إلى دعم المشاريع الصغيرة ضمن الأسواق ذات معدلات نمو عالية بما يحقق لها النجاح».

وتهدف المبادرة إلى تأسيس منظومة من الحلول تسعى إلى تمكين النساء اقتصادياً، عبر دمجهنّ بشكل أكبر في قطاع التجارة، إذ تركز على زيادة مشاركة المشاريع المملوكة من قبل السيدات في التجارة عبر تطوير قدراتهنّ التنافسية، وتأمين فرص جديدة لهنّ ضمن اللوجستيات التجارية، وتعزيز الدعم المتوفر لهنّ بهدف النهوض بالأعمال. كما تتوافق هذه المبادرة مع برنامج دعم النساء في قطاع التصدير الذي أطلقته UPS، في إطار جهودها العالمية الرامية إلى تعزيز نمو المشاريع التي تملكها سيدات الأعمال.

