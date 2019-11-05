«النقل» و«الملابس» تقودان انخفاض أسعار المستهلك 2.17%

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

تراجعت أسعار المستهلك في الدولة على أساس سنوي خلال سبتمبر 2019 بنسبة 2.17% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018.

وأفادت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في تقرير أصدرته، أمس، بأن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بلغ 108.5 نقاط في سبتمبر 2019، مقابل 110.9 نقاط في سبتمبر 2018.

وأوضح تقرير الهيئة أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة 5.9%، وانخفاض أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 7.1%، إضافة إلى تراجع أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 4.3%، والأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%.

كما انخفضت أسعار مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.7% لكل منهما، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.01%. وبالمقابل، ارتفعت أسعار مجموعة الترويح والثقافة بنسبة 18.6%، ومجموعة سلع وخدمات متنوعة بنسبة 1%، ومجموعة التعليم 0.7%، ومجموعة التبغ بنسبة 0.6%، ومجموعة خدمات الصحة بنسبة 0.03%