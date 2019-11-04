محمد بن راشد: للمصارف دور في تحريك الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للشباب

المصدر: دبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على دور المصارف عموماً، والوطنية منها على وجه الخصوص، في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل للشباب، إلى جانب دورها في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال المال والأعمال العرب والأجانب بأسواقنا المحلية، وقوانيننا المرنة والشفافة التي تحمي المستثمرين وتحفظ حقوقهم، وتوفر لهم التسهيلات اللازمة والمحفزة لممارسة أنشطتهم وأعمالهم المالية والمصرفية والتجارية وغيرها، تحت سقف قانون يتمتع بالاستقلالية والعدالة والمساواة بين جميع الناس، وذات معايير عالمية.

جاء ذلك خلال حضور سموه احتفال بنك دبي التجاري بيوبيله الذهبي، مشيداً بدور هذا الصرح المصرفي الوطني في دعم الاقتصاد الوطني على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات.

لوحة تذكارية

وتفصيلاً، وقّع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على اللوحة الإلكترونية التذكارية لبنك دبي التجاري.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامه البنك في قاعة «آرينا» بـ«سيتي ووك» في دبي، أمس، بمناسبة يوبيله الذهبي، وحضره سموه، وإلى جانبه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وألقى رئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري، حميد محمد القطامي، كلمة رحب فيها بحضور ورعاية صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لاحتفال البنك بمرور 50 عاماً على تأسيسه.

دفع عجلة النمو

وتحدث القطامي عن مسيرة البنك منذ تأسيسه، بمرسوم صادر عن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، عام 1969، حيث أسهم البنك في دفع عجلة النمو الاقتصادي والعمراني في إمارة دبي، من خلال تمويله لمشروعات تنموية للحكومة ومشروعات عقارية وغيرها للمواطنين، ما جعله من أول المصارف الوطنية التي أسهمت بشكل مباشر وغير مباشر في مسيرة الرخاء والازدهار والتنمية لدبي خصوصاً ودولة الإمارات عموماً.

كما شرح رئيس مجلس الإدارة رؤية البنك وسياسته النقدية الملتزمة بخدمة الاقتصاد الوطني والمواطنين والعملاء بشكل عام، مشيراً إلى الجوائز التي حصل عليها البنك كأفضل بنك رقمي وأفضل بنك في إدارة النقد، وخدمة المتعاملين والتسهيلات المصرفية التي يوفرها لعملائه، خصوصاً المستثمرين في المشروعات التنموية التي تدعم الاقتصاد الوطني لدولتنا.

دور فاعل

من جهته، ألقى نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، كلمة بصفته ضيف شرف الاحتفالية، أشاد فيها بالدور الفاعل الذي يقوم به بنك دبي التجاري، ومعاملاته المصرفية الشفافة التي أسهمت في تعزيز الثقة بينه وعملائه والمساهمين فيه، والمستثمرين المحليين والأجانب.

دور المصارف

وفي ختام الحفل، التقطت لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الصور التذكارية، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك، وهنأهم سموه باليوبيل الذهبي للبنك، مشيداً بدور هذا الصرح المصرفي الوطني في دعم اقتصادنا الوطني على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات.

وأكد سموه على دور المصارف عموماً، والوطنية منها على وجه الخصوص، في تحريك عجلة اقتصادنا الوطني وخلق فرص عمل للشباب إلى جانب دورها في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال المال والأعمال العرب والأجانب بأسواقنا المحلية، وقوانيننا المرنة والشفافة التي تحمي المستثمرين وتحفظ حقوقهم، وتوفر لهم التسهيلات اللازمة والمحفزة لممارسة أنشطتهم وأعمالهم المالية والمصرفية والتجارية وغيرها، تحت سقف قانون يتمتع بالاستقلالية والعدالة والمساواة بين جميع الناس، وذات معايير عالمية.

مراحل تطور البنك

شاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والحضور، فيلماً تسجيلياً عن مراحل تطور بنك دبي التجاري، حتى أصبح اليوم يمتلك نحو 26 فرعاً في إمارات ومناطق الدولة، ويعمل به ما يزيد على 1000 موظف، ويعد شركة وطنية مساهمة، 80% منها للمساهمين المواطنين و20% لمؤسسة دبي الحكومية للاستثمار.

حضور

حضر الحفل، الذي أقامه بنك دبي التجاري، أمس، بمناسبة يوبيله الذهبي، عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنك السابقين، وكبار رجال المال والأعمال في الدولة، إلى جانب عملاء وموظفي البنك.