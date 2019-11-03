بدء العد التنازلي لـ «إكسبو 2020» يرفع مبيعات مستلزمات تصنيع الأغذية بنسب تصل إلى 25%

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أفاد مسؤولو شركات لإمدادات ومستلزمات تصنيع الأغذية بأن اقتراب موعد انعقاد معرض «إكسبو2020 دبي»، أسهم في رفع مبيعات منتجاتهم بالأسواق بنسب تتجاوز 25% أخيراً، وذلك مع دخول عدد من منشآت الضيافة من المطاعم والفنادق إلى الأسواق أخيراً.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المشاركة في فعاليات معرض «غلفود للتصنيع 2019»، الذي انتهت فعالياته، أخيراً، بمركز دبي التجاري العالمي، إلى أن افتتاح عدد من منشآت الضيافة بمختلف أنواعها، خصوصاً المطاعم والكافيهات في ظل الاستعداد لاستقبال معرض «إكسبو»، كان له تأثيرات إيجابية في القطاع، الذي يشمل مواد وأجهزة الطهي كالأفران، وأجهزة توزيع المشروبات الآلية، ومنتجات التعبئة والتجهيز، لكنه من المتوقع أن تزداد وتيرة انتعاش المبيعات مع الاقتراب التدريجي لوقت المعرض، الذي سيكون بمثابة علامة فارقة لنمو مبيعات القطاع.

موعد المعرض

وتفصيلاً، قال مسؤول تطوير التسويق والمبيعات في شركة «يونوكس»، عبدالله قصيص، إن «اقتراب موعد معرض (إكسبو 2020)، الذي حفز بدوره على دخول عدد من الفنادق والمطاعم والمقاهي إلى الأسواق، أسهم بشكل كبير في رفع مبيعات مستلزمات وإمداد تصنيع الأغذية لمنشآت الضيافة بنسب تتجاوز 25%».

وأشار إلى أن «(الشركة) ورّدت أجهزة أفران للطهي والخبز لمنشأت الضيافة، التي دخلت إلى أسواق الدولة، أخيراً، والتي كان لها تأثيرات في انتعاش عمليات التوريد بالقطاع»، لافتاً إلى أنه «كلما اقترب موعد إقامة المعرض تدخل منشآت جديدة إلى الأسواق، وبالتالي من المتوقع أن ترتفع عمليات التوريد بنسب تتجاوز 40% خلال العام المقبل».

أحداث فارقة

من جهته، قال مدير المبيعات في شركة «جنرال باكينج إندستري»، رونالد سادي، إن «معرض (إكسبو 2020 دبي) من الأحداث الفارقة التي كلما اقترب موعد إقامتها استعدت منشآت عدة للدخول إلى الأسواق، منها مطاعم وفنادق وكافيهات، وهو ما حدث في أسواق دبي والدولة، وانعكس ذلك على زيادة مبيعات معدات تصنيع الأغذية المورّدة لتلك المنشآت بنسب تراوح بين 20 و25%، فيما من المتوقع أن ترتفع بنسب تراوح بين 30 و40%، خلال العام المقبل، الذي من المتوقع أن يشهد دخول منشآت ضيافة جديدة إلى الأسواق».

وأوضح أن «شركته تورّد منتجات للتعبئة وتغليف وتجهيز الأغذية، وتورّد إلى جهات مختلفة في أسواق الدولة، وأن شركات عاملة في القطاع تعول على المعرض لتنمية أعمالها بشكل كبير، خصوصاً مع توقع دخول أكثر من 25 مليون زائر إلى الأسواق خلال تلك الفترة».

نسب متباينة

بدوره، قال مساعد المدير للتسويق التجاري في شركة «بيور فوود كو»، بسام الرشيدي، إن «الأسواق شهدت، أخيراً، ارتفاعاً بنسب متباينة في الطلب على مبيعات أجهزة ومستلزمات تصنيع الأغذية، وتوزيع المشروبات لدى مطاعم وفنادق وجهات ترفيهية، افتتحت في مختلف أنحاء دبي والدولة أخيراً، مع بدء العد التنازلي لانطلاق معرض (إكسبو 2020 دبي) الدولي، الذي حفز على دخول منشآت عدة إلى الأسواق أخيراً»، لافتاً إلى أن «شركته ورّدت أجهزة توزيع آلية للمشروبات الباردة إلى مؤسسات عدة في الدولة، بنسب نمو مختلفة، مقارنة بالعام الماضي، فيما يتوقع أن ترتفع نسب النمو مع دخول توقيت إقامة المعرض خلال العام المقبل، الذي يعدّ بمثابة علامة فارقة في القطاع، وفي مجالات الأعمال بشكل عام، مع توقع زيارة ما يتجاوز 25 مليون زائر للدولة».

العد التنازلي

واعتبر المدير التجاري في شركة «فرمنيش»، تامر غانم، أن «بدء العد التنازلي لدخول عام على إقامة معرض (إكسبو 2020 دبي)، جعل الأسواق تتهيأ لاستقبال الحدث، ما حفز على دخول مطاعم وفنادق جديدة عدة إلى الأسواق، وهو ما انعكس بدوره في قطاع التوريد لمواد تصنيع الأغذية، الذي شهد بوادر انتعاش في زيادة المبيعات بنسب تراوح بين 20 و25%، ومن المنتظر أن ترتفع بنسب أكبر خلال العام المقبل، مع توقع دخول منشآت جديدة إلى الأسواق».

زيادة الطلب

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «فيليبرت اتسوفيرنس»، باسكال فيلبرت، أن «الآثار الإيجابية لاقتراب موعد (إكسبو 2020)، ظهرت في أسواق دبي والدولة أخيراً، عبر زيادة الطلب على مبيعات مستلزمات تصنيع الأغذية التي ارتفعت بنسب تراوح بين 20 و25%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع المبيعات بنسب تتجاوز 50% خلال العام المقبل، وأن تتنامي وتيرة الطلب خلال فترة إقامة المعرض».

دخول فنادق جديدة للأسواق انعكس إيجاباً على قطاع التوريد.

شركات تصنيع تعوّل على المعرض لتنمية أعمالها بشكل كبير.

مبيعات معدات تصنيع الأغذية من المتوقع أن ترتفع بنسب تصل إلى 40% خلال العام المقبل.