«إكسبو 2020 دبي».. دعم للسياحة وتشجيع للمشروعات المبتكرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد «إكسبو 2020 دبي» أنه سيسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021، من خلال دعم الحركة السياحية وتشجيع تطوير مشروعات مبتكرة في دولة الإمارات، وتعزيز المكانة العالمية للدولة كوجهة مثالية لإطلاق ومزاولة الأعمال.

كما أكد «إكسبو 2020» أنه سيسهم من خلال أنشطته التفاعلية الموجهة للشركات والشباب، بحفز النمو الاقتصادي والثقافي والعلمي، وكذلك إطلاق العنان لإمكانات الشريحة السكانية الأصغر سناً والأسرع نمواً في العالم.

وأشار إلى أنه يلتزم بخلق إرث مستدام وراسخ يستمر سنوات طويلة، كما أنه سيرسي معياراً جديداً لاستضافة فعاليات «إكسبو» الدولية مستقبلاً.

وقال «إكسبو 2020 دبي» إنه سيكون بمثابة احتفال بالإبداع والابتكار والإنسانية والثقافات العالمية، داعياً الناس من جميع أنحاء العالم للانضمام إلى هذا الحدث الذي سيشكل فرصة لإنشاء وتجديد الروابط التي ستتعزز وتتعمق طوال عام 2020 وما بعده، فضلاً عن اختبار روعة برنامج الفعاليات المميزة وممارسة الأعمال، بين الموضوعات الفرعية الثلاثة للحدث (الفرص والتنقل والاستدامة)، التي تعتبر ركائز أساسية لصياغة العالم.

وأوضح أن موضوع «الفرص» يطلق العنان لإمكانات الأفراد والمجتمعات لرسم ملامح المستقبل، فيما موضوع «التنقل» يتمثل بابتكار طرق أكثر ذكاءً وإنتاجية لتنقل الناس والبضائع والأفكار، سواء مادياً أو افتراضياً، بينما موضوع «الاستدامة» يركز على الاحترام والعيش بتناغم مع العالم، لضمان مستقبل مستدام للجميع.