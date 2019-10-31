بالفيديو.. الانتهاء من مرحلة مهمة لبناء أكبر مبنىً معلّق بالعالم في دبي

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أعلنت شركة التطوير العقاري المملوكة بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، عن انتهاء عملية الجرّ الثانية لأكبر برج معلّق (كابولي) في العالم "ذا لينك"، والتي بدأت في 13 أكتوبر ضمن مشروع "ون زعبيل".

وقالت الشركة في بيان لها، إنه أصبح بالإمكان الآن مشاهدة البرج معلقاً فوق "جسر السعادة" من برج A الى برج B من المشروع، حيث تمّ في هذه العملية جرّ الوحدة B الفولاذية التي يبلغ طولها 24 مترًا ووزنها 849 طنًا متريًا وذلك على امتداد 30 متراً فوق الجسر. وتعدّ هذه العملية هي الثانية من أصل ستّ عمليات جرّ قبل أن يتم رفع المبنى 100 فوق سطح الأرض.

ويبلغ طول "ذا لينك" 225 مترًا، وهو مبنى أفقي معلّق بين كلا البرجين وعلى ارتفاع 100 متر تقريباً. تُستخدم في عملية بنائه مواد مركّبة من الصلب والخرسان.

وسيضم المبنى منصة ناتئة بطول 66 مترًأ ذات إطلالة بانورامية بزاوية 360 درجة على المدينة، وأيضاً مطعم حائز على جائزة ميشلن ومسبح ومنصة للمراقبة.

ومن المتوقع الإنتهاء من بناء "ون زعبيل" في العام 2021، وهو يتكوّن المشروع من برجين عاموديين A و B، الأول بارتفاع 300 مترًا والثاني بارتفاع 235 مترًا.

ويقدّم برج A تجارب تسوّق ممتعة تتوزع على ثلاثة طوابق بالإضافة الى مكاتب ومتاجر ومطاعم فاخرة ّ، ويضمّ أيضاً الفندق الحضري الأول بإدارة مجموعة ون آند أونلي وهو مؤلّف من 497 غرفة وجناح وشقة مجهزة.

أما البرج B فهو مخصّص للشقق السكنية وعددها 263. ويتوافّر في البرجين مواقف سيارات بسبعة طوابق و 77 مصعداً كهربائياً عالي السرعة.