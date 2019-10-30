جواهر بنت خليفة تدعو إلى تطوير برامج لتمكين الشباب في «إكسبو 2020»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أشادت الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة «مؤسسة الشيخة جواهر آل خليفة لتمكين الشباب»، بالجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات في إبراز صورتها الحضرية والتنموية، من خلال معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي سيبهر العالم أجمع.

وناقشت الشيخة جواهر، ومجلس إدارة «آرت فورمات لاب»، على هامش زيارتها لموقع «إكسبو 2020 دبي»، سبل تمكين الشباب وتعزيز دورهم في المجالات الإعلامية والعلمية والثقافية.

وتضمنت الزيارة جولة خاصة لمرافق وأجنحة «إكسبو 2020 دبي» المختلفة. ولفتت الشيخة جواهر بنت خليفة خلال الجولة، إلى أهمية تطوير برامج إعلامية واجتماعية لتمكين الشباب، واقترحت تنويع طرق التعريف بالمعرض في العام المقبل من خلال المنصات الإلكترونية، والوصول إلى الشباب لضمان مشاركتهم فيه بشكل فعال ومثمر.

وقالت: «الشباب هم اللبنة الأساسية التي يعتمد عليها المجتمع اليوم في تحقيق النجاح والتميز بشكل مبتكر، ودعوتهم إلى المشاركة في (إكسبو 2020) من شأنها أن تشركهم في تجربة عالمية فريدة». بدوره، استعرض المدير التنفيذي لـ«إكسبو 2020 دبي»، نجيب محمد العلي، عملية تعزيز وجود الشباب في المعرض، والاستفادة منهم استراتيجياً.

من جهتها، أكدت الرئيس التنفيذي لشركة «آرت فورمات لاب»، خلود أبوحمص، أن الزيارة جاءت ضمن جهود الشركة في وضع أطر عملية لتمكين وتعزيز دور الشباب في المشاركة بإنجاح المشروعات والأحداث المهمة.

• الشباب اللبنة الأساسية لتحقيق النجاح والتميز بشكل مبتكر.