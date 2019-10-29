الاتحادية للضرائب": 40 فلساً الحد الأدنى للسعر الانتقائي للسيجارة الواحدة

المصدر: مدحت السويفي – دبي

كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب، عن رفع الحد الأدنى للسعر الانتقائي المفروض على السجائر إلى 40 فلسا كحد أدنى لكل سيجارة يتم بيعها داخل الدولة، بحيث يكون الحد الأدنى ثمانية دراهم للعبوة التي تحتوي على 20 سيجارة، وذلك بدءاً من الأول من ديسمبر 2019.

وأشارت الهيئة في تصريحات صحافية اليوم، أن الحد الأدنى هو أعلى من معدل (100%) وهو معدل الضعف الخاص بالمرحلة الأولى بالضريبة للسجائر.

ولفتت الهيئة إلى أن القرار استهدف الأنواع الرخيصة من السجائر التي من الممكن أن تكون أكثر ضرراً، بعد توجه الكثير من المستهلكين إلى أنواع من المنتجات منخفضة الجودة عند تطبيق المرحلة الأولى من الضريبة.

وأشار البستاني إلى أنه ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2019 بشأن السعر الانتقائي لمنتجات التبغ سيتم تطبيق حد أدنى للسعر الانتقائي، وبدءا من تاريخ التطبيق المقرر في الأول من ديسمبر سيكو الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ كالآتي، 0.4 درهم لكل لفة سيجارة (سيجارة واحدة)، بحيث يكون الحد الأدنى للضريبة الانتقائية 8 دراهم للعلبة التي تحتوي على 20 سيجارة، إلى جانب أن السعر الانتقائي لكل غرام من تبغ الأرجيلة "المعسل" والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات الأخرى المماثلة سيكون 0.1 درهم، فكل عبوة وزن 250 غرام سوف يكون عليها 25 درهم.