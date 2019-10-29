4.44 مليارات درهم قيمة المعاملات عبر «دبي الآن»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت دبي الذكية، بأن إجمالي عدد المعاملات التي تم إنجازها عبر تطبيق «دبي الآن»، بلغ 8.6 ملايين معاملة، منذ إطلاق التطبيق عام 2015 حتى نهاية سبتمبر الماضي، فيما جاوزت عمليات تحميل التطبيق عبر الهواتف الذكية مليون عملية، خلال الفترة ذاتها. وذكرت لـ«الإمارات اليوم»، أن عدد متعاملي التطبيق، وصل إلى أكثر من 400 ألف متعامل، فيما بلغت قيمة المعاملات المنجزة من خلاله 4.44 مليارات درهم.

الحصة الأكبر

وتفصيلاً، قالت مديرة خدمات «دبي الآن»، في دبي الذكية، هند النعيمي، إنه تم إنجاز ثمانية ملايين و653 ألف معاملة عبر تطبيق «دبي الآن»، منذ إطلاق التطبيق عام 2015 حتى نهاية سبتمبر 2019. وأضافت النعيمي لـ«الإمارات اليوم» أن إجمالي عمليات تحميل التطبيق عبر الهواتف الذكية جاوز المليون عملية خلال الفترة ذاتها، موضحة أن الهواتف العاملة بنظام التشغيل «أندرويد» استأثرت بالحصة الكبرى من عمليات التحميل، لتصل إلى 600 ألف و986 عملية، مقابل 401 ألف و785 عملية تحميل للأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس». وبينت أن إجمالي قيمة المعاملات التي تم إنجازها منذ إطلاق التطبيق، بلغ أكثر من أربعة مليارات و442 مليوناً و306 آلاف درهم، بينما جاوز عدد متعاملي التطبيق حالياً 400 ألف متعامل، مشيرة إلى أن الكثير من المتعاملين يستخدمون التطبيق عبر أكثر من جهاز.

إقبال كبير

وأكدت النعيمي أن هناك إقبالاً كبيراً على إنجاز المعاملات، من خلال «دبي الآن»، وهو ما ظهر من خلال البيانات المرصودة للمعاملات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الماضي، إذ بلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة خلال تلك الفترة ما يتجاوز المليوني معاملة، بقيمة وصلت إلى 1.074 مليار درهم، فيما بلغت قيمة المعاملات خلال سبتمبر فقط 141 مليوناً و469 ألف درهم. وأشارت إلى أن عدد الخدمات المتاحة عبر التطبيق بلغ 88 خدمة في قطاعات رئيسة، تشمل 12 مجالاً، منها الأمن والعدل، والمواصلات العامة، والدفعات والفواتير، والتأشيرات والإقامة. وذكرت النعيمي أن التطبيق بات بمثابة نموذج فعلي لتعاملات الأفراد في المدينة الذكية، حيث يمكّن المتعاملين من إجراء خدماتهم عبر منصة واحدة، من أي مكان وفي أي وقت.

خدمات جديدة

قالت مديرة خدمات «دبي الآن»، هند النعيمي، إن دبي الذكية أضافت، بداية الشهر الجاري، 27 خدمة جديدة للتطبيق، تشمل خدمات مهمة وأساسية للمتعاملين، أبرزها خدمات تم إطلاقها بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، تتيح إمكانية تجديد وإلغاء الإقامات للأزواج والأبناء مباشرة من خلال التطبيق، إضافة إلى تقديم الطلبات على الإقامات.

وأفادت بأن هناك خدمات أخرى، منها ما يتعلق بقطاع «التعليم»، حيث تمكن أولياء الأمور من توقيع عقود المدارس داخل إمارة دبي مباشرة، من خلال التطبيق، فضلاً عن إظهار العقود المدرسية الحالية والسابقة لمختلف الطلبة داخل المدرسة، من أجل الاطلاع على بنودها وتفاصيلها، كما تشمل الخدمة طلب السجل الأكاديمي للطلبة.

وأضافت النعيمي أن من ضمن الخدمات الجديدة أيضاً، خدمة «إسكان» التي تم إطلاقها، بالتعاون مع دائرة الأرضي والأملاك في دبي، والتي تتيح للمستخدمين البحث عن مختلف المساكن بغرض الإيجار في دبي.