7 أسباب تجعل الوقت الحالي مناسباً لشراء العقارات في أبوظبي

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

حددت شركة «دوم للمعارض»، المنظمة للمعرض الدولي للعقارات والاستثمارات (آيريس 2019)، الذي تنطلق فعالياته في أبوظبي غداً، سبعة أسباب تجعل الوقت الحالي مناسباً لشراء العقارات في أبوظبي.

وأوضح مدير عام الشركة، أنطوان جورج، خلال مؤتمر صحافي، أمس، للإعلان عن دورة العام الجاري من المعرض، أن أول تلك الأسباب يتمثل في التفاؤل بتحسن أداء السوق العقارية في الدولة، مع بدء العد التنازلي لاستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، فضلاً عن تعديلات قانون الملكية العقارية في أبوظبي، إضافة إلى اعتماد نظام الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية) في الإمارات.

وأضاف جورج أن الوقت الحالي يعد مناسباً لشراء العقارات في أبوظبي، لاسيما بعدما شهدت الأسعار في العديد من المناطق تصحيحاً سعرياً يراوح بين 10 و20%، علاوة على اهتمام كثير من الشركات بتوفير تسهيلات وعروض خاصة للشراء، بجانب التخفيضات المباشرة على الشراء، والإعفاء من رسوم الخدمات والصيانة لمدة تصل إلى 10 سنوات في بعض المشروعات.

وأشار إلى أن النسخة الـ11 من المعرض الدولي للعقارات والاستثمار، التي تستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ستقدّم على مدار ثلاثة أيام، صورة عامة حول الآفاق الاستثمارية في سوق العقارات الدولية.

وذكر جورج أنه سيتم خلال الحدث استعراض أكثر من 300 مشروع لـ50 شركة عارضة، لافتاً إلى أن هناك مجموعة واسعة من العقارات المتاحة، وخيارات الاستثمار المختلفة، ومصادر التمويل والاستشارات القانونية تحت سقف واحد.

الأسباب الـ 7

- تحسن أداء السوق العقارية مع بدء العد التنازلي لـ«إكسبو 2020».

- تعديلات قانون الملكية العقارية.

- اعتماد نظام الإقامة الدائمة.

- التصحيح السعري.

- التسهيلات والعروض الخاصة.

- التخفيضات المباشرة على الشراء.

- الإعفاء من رسوم الخدمات والصيانة.