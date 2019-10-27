3 أيام تخفيضات كبرى تصل إلى 90% في دبي

المصدر: دبي - الامارات اليوم

تشهد عطلة نهاية الأسبوع المقبل انطلاق الدورة السابعة من فعّالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" في أسواق دبي عبر عروض تخفيضات تصل إلى 90% على الأزياء، ومستحضرات التجميل، ومستلزمات المنزل، والإلكترونيات، ومستلزمات الأطفال، والذهب والمجوهرات وغيرها.

وستشارك أكثر من 500 علامة تجارية خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر في الفعّالية التي تنعقد مرتين كل عام، وستقدّم هذه العلامات تخفيضات كبرى وعروضا ترويجية في أكثر من 2.000 متجر حول المدينة.

وستتاح الفرصة للمتسوّقين الذين ينفقون أكثر من 250 درهم باستخدام بطاقات ماستركارد الائتمانية، أو بطاقات ماستركارد للخصم المباشر من بنك رأس الخيمة الوطني فرصة الفوز باسترداد نقدي لنفقاتهم خلال فترة "3 أيام من التخفيضات الكبرى".

وسيحصل كل متسوّق ينفق 250 درهم باستخدام طرق الدفع الرقمية من بنك رأس الخيمة الوطني (Apple Pay، Samsung Pay، Google Pay، Fitbit Pay، Garmin Pay) على عشر فرص للدخول في السحب وسيتم اختيار 20 فائزاً خلال فعّالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى".

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، إن "فعّالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى هي واحدة من أبرز الفعّاليات المرتقبة ضمن التقويم السنوي لقطاع التجزئة، فهي تمنح الزوّار والمقيمين الفرصة للتسوّق والاستفادة من العروض الترويجية التي تشهدها دبي، وندعو الجميع لزيارة مراكز التسوّق حول المدينة للاستفادة من هذه العروض الترويجية، وانتهاز الفرصة للفوز بالاسترداد النقدي خلال فترة الفعّالية."

ويشار إلى أن فعّالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" هي جزء من التقويم السنوي لقطاع التجزئة، والتي تشمل أهم مهرجانات التسوّق، بالإضافة إلى فعّاليات إطلاق المواسم الجديدة، والتخفيضات الكبرى، وتجارب التسوّق الحصرية، ويهدف هذا التقويم السنوي إلى النهوض بقطاع التجزئة وتعزيز مساهمته في اقتصاد دبي".