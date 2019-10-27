4.196 مليارات درهم أرباح بنك أبوظبي التجاري عن الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2019

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2019.

وتستند النتائج المالية التالية على أساس البيانات المالية المبدئية لتسعة أشهر من عام 2019 للكيان المدمج بعد إتمام عملية الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، ومن ثم الاستحواذ على مصرف الهلال بتاريخ الأول من مايو 2019.

وحققت المجموعة صافي أرباح بلغت 1.413 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2019.

ومقارنة بالربع الثاني من عام 2019، حافظ صافي الأرباح على مستواه بقيمة 1.520 مليار درهم مع استبعاد تكاليف الاندماج لمرة واحدة، فيما بلغ صافي الأرباح للمجموعة 4.196 مليارات درهم بنهاية الأشهر التسعة من عام 2019 وبلغ العائد على حقوق المساهمين 11.9% على أساس سنوي.

وقال البنك في بيان له اليوم، إنه تم إتمام دمج الفروع وأجهزة الصراف الآلي بالكامل خلال نصف الفترة المستهدفة على النحو التالي:

- تم بنجاح توحيد شبكة الفروع التي تشمل 72 فرعاً وأكثر من 450 جهاز صراف آلياً على مستوى الدولة.

- تم إضفاء هوية بنك أبوظبي التجاري على كل منصات الخدمات المصرفية التابعة للمجموعة، اعتباراً من تاريخ 6 أكتوبر 2019، وتقديم خدمة استثنائية وموحدة للعملاء كافة.

- استهداف الانتهاء من توحيد الأعمال بشكل كلي بنهاية الربع الثاني من العام المقبل، بما يعني اختصار الفترة الزمنية إلى النصف أو ما يمثل 17 شهراً من تاريخ إعلان الاندماج القانوني.

- تخطي المستوى المستهدف من الوفورات الناجمة عن عملية الاندماج (Cost Synergy Target) التي تم تحديدها سابقاً بقيمة 615 مليون درهم، حيث تمت مراجعتها تصاعدياً ليصل المستوى المستهدف إلى 840 مليون درهم بحلول نهاية عام 2021، أي ما يعادل زيادة بنسبة 37%.

- حقق البنك بالفعل وفورات في التكلفة بقيمة 159 مليون درهم، من مجموع الوفورات المُستهدَفة لهذا العام.

- اكتمال إعادة هيكلة مصرف الهلال تحت مظلة المجموعة المصرفية الجديدة، ونقل محفظة الخدمات المصرفية للشركات إلى بنك أبوظبي التجاري.