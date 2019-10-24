48.8 مليار درهم زيادة في الودائع الحكومية خلال شهر

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

سجلت الودائع الحكومية أعلى زيادة شهرية لها منذ عام 2012، مرتفعة، خلال سبتمبر الماضي، بقيمة 48.8 مليار درهم، ليصل رصيدها التراكمي في البنوك إلى 318.6 مليار درهم، مقارنة بـ269.8 مليار درهم نهاية أغسطس السابق، وذلك بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس.

وأوضحت البيانات أن نمو الودائع الحكومية، الشهر الماضي، قفز بعد نحو عام من الاستقرار الذي يميل إلى التراجع شهراً بعد آخر، حيث لم تتجاوز الزيادة الشهرية خلال تلك الفترة أكثر من ثلاثة مليارات درهم، خلال مارس 2019، فيما سجلت بقية الأشهر تراجعات متفاوتة.

ويؤشر ارتفاع الودائع الحكومية في القطاع المصرفي إلى الملاءة المالية الحكومية. وترجع زيادتها بشكل رئيس إلى ارتفاع الإيرادات الحكومية، سواء المتأتية من النفط أو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى سياسة ترشيد الإنفاق، وإعادة هيكلة القطاعات، بما يضمن كفاءة الإنفاق ويعظّم العائد على الأصول.