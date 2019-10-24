«ألوفت دبي ساوث»: نقل مجاني وإصدار تذاكر دخول سريع لـ«إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت إدارة فندق «ألوفت دبي ساوث»، الذي يتبع لشركة ماريوت الدولية للفنادق، عن رفع الجاهزية في أقسام الفندق، تحضيراً لاستقبال ضيوف معرض «إكسبو 2020 دبي»، كاشفاً عن خططه لعمليات نقل مجاني لزوار المعرض، وأن يكون منصة لإصدار تذاكر الدخول السريع إلى المعرض.

وقال المدير الإداري لشركة رادار القابضة، المالكة لفندق «ألوفت دبي ساوث»، أديتيا راجارام: «نحن متواجدون في وجهة ستصبح قريباً مركزاً إقليمياً للشركات والأعمال الضخمة، ونحن على ثقة بأن عام 2020 سيكون عام النجاح للفندق، حيث نخطط لترتيب استراتيجيات عمل جديدة مع عملائنا من الشركات، والتي من شأنها رفع وتيرة العمل لتلبية متطلبات السوق خلال فترة (إكسبو 2020 دبي)».

وأضاف: «نحن على اتصال مع الجهات الحكومية لتقديم خدمات مخصصة لضيوف المعرض، مثل توفير خدمات النقل المجاني لزوار المعرض من المقيمين في الفندق وغير المقيمين، ولدينا خطة ليكون الفندق منصة لإصدار التذاكر للدخول السريع إلى المعرض، وسنطلق حزم عروض إقامة تروّج لموضوعات (إكسبو 2020 دبي) الثلاثة وهي: التنقل، والاستدامة، والفرص».

بدورها، قالت المدير العام لفندق «ألوفت دبي ساوث»، ألين واتسون: «بفضل موقعنا الاستراتيجي سيشهد فندقنا مزيداً من العمل تحضيراً لاستقبال ضيوف (إكسبو 2020 دبي)».

ويعتبر «ألوفت دبي ساوث» أول فندق في قلب مدينة دبي للطيران، والفندق الوحيد الذي تم افتتاحه ضمن مشروع التطوير الرئيس لـ«دبي الجنوب».

ويتمتع الفندق بموقع بارز في مشروع دبي الجنوب بالقرب من موقع «إكسبو 2020 دبي».

• حزم عروض إقامة تروّج لموضوعات «إكسبو».