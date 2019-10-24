6.7 مليارات درهم أرباح «مجموعة اتصالات» الصافية في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حققت «مجموعة اتصالات»، أرباحاً صافية موحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي، وصلت إلى 6.7 مليارات درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة سنوية نسبتها 2.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما وصلت قيمة إيرادات المجموعة إلى 38.8 مليار درهم، خلال الفترة نفسها.

وأوضحت المجموعة، في بيان أمس أعلنت خلاله عن نتائجها المالية الموحدة للأشهر التسعة الأولى من عام 2019 المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، أن قاعدة مشتركي «مجموعة اتصالات» الاجمالية وصلت إلى 148 مليون مشترك بزيادة سنوية بلغت 5%، بينما بلغت قاعدة مشتركي «اتصالات» في دولة الإمارات 12.4 مليون مشترك.

وأضافت أن إجمالي قيمة الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء الموحدة بلغت 20.1 مليار درهم، بزيادة 2%.

الربع الثالث

وبالنسبة للربع الثالث من العام الجاري، وصلت قيمة إيرادات «مجموعة اتصالات» الموحدة إلى 13 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الأرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي 2.3 مليار درهم، نتج عنه هامش صافي ربح بلغت نسبته 18%.

ووصل إجمالي قيمة الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء الموحدة خلال الربع الثالث الى 6.8 مليارات درهم، بزيادة سنوية بلغت 3 %.

قيادة التحول الرقمي

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اتصالات»، المهندس صالح عبدالله العبدولي، إن «أداء (اتصالات) خلال الربع الثالث من العام الجاري يؤكد قدرتها على التكيف مع التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الاتصالات، حيث ركزت جهودها على قيادة التحول الرقمي، وبالشكل الذي أسهم في ريادتها لنشر شبكة الجيل الخامس، والبدء في استخدام التقنيات الواعدة المستندة الى الذكاء الاصطناعي و(الروبوتات) في عملياتها المختلفة».

وأضاف العبدولي أن «استراتيجية (اتصالات) المتمثلة في (قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات)، مهدت الطريق لتحقيق طموحاتنا في التحول الرقمي، والدخول في عصر شبكة الجيل الخامس وآفاقه غير المحدودة».

خدمات مختلفة

وأشار العبدولي إلى أن «(اتصالات) اليوم، ومن خلال شراكاتها مع القطاعين العام والخاص، جاهزة لتقديم مختلف الخدمات والحلول المبتكرة المعتمدة على شبكة الجيل الخامس، والتي من شأنها إثراء المجتمع، وإعادة تشكيل وتحديث صناعة الاتصالات وعلى نطاق واسع».

استحواذ وحلول سحابية

حققت «اتصالات» عدداً من الإنجازات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، أبرزها توقيع اتفاقية استحواذ على شركة Help AG المتخصصة في حلول الأمن السيبراني في كل من الإمارات والسعودية، إضافة إلى تعاونها مع شركة «مايكروسوفت» الأميركية لتوفير حلول الحوسبة السحابية الذكية لعملائها، وإطلاقها أول اتفاقية تجوال دولي لشبكة الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

38.8

مليار درهم إيرادات «المجموعة» خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2019.

12.4

مليون مشترك في «اتصالات» بالإمارات.