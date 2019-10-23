«إكسبو»: إنجاز «ساحة الوصــــل» بحلول أبريل 2020

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت إدارة معرض «إكسبو 2020 دبي»، بأنه سيتم الانتهاء من إنجاز «ساحة الوصل» بشكل كامل في شهر أبريل 2020، بما يشمل جميع مكوناتها من توصيلات كهربائية وضوئية ومرافق وحدائق ومسطحات مائية وغيرها، بجانب إنجاز جميع أجنحة موضوعات «التنقل والاستدامة والفرص».

وأشارت، خلال لقاء صحافي عقدته أمس، على هامش الإحاطة التي نظمها مكتب «إكسبو» للإعلام المحلي والعالمي، إلى أن عمليات الإنجاز للساحة تأتي بعد الانتهاء بشكل كامل من الأعمال الإنشائية للساحة، ويتم حالياً تركيب الألواح على هيكل القبة بها، لافتة إلى أنه من المقرر تنفيذ اختبارات تشغيلية للمرافق والمنشآت والأجنحة بالموقع حتى سبتمبر المقبل. وأكدت أن الإنجاز الكامل لكل من قرية «إكسبو»، ومركز دبي للمعارض، ومركز التسوق، والتي تقع جميعها خارج المنطقة المسورة لـ«إكسبو 2020 دبي»، سيتم بحلول فبراير المقبل.

الأعمال الإنشائية

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في «إكسبو 2020 دبي»، المهندس أحمد الخطيب، إنه «تم الانتهاء بشكل كامل من الأعمال الإنشائية لـ(ساحة الوصل) أخيراً، فيما يتم حالياً تركيب الألواح على هيكل (القبة)، والتي ستنعكس عليها العروض الضوئية خلال الحدث، كما يجري تركيب أجهزة العرض الضوئي»، مشيراً إلى أنه «بحسب الجدول الزمني المقرر، فإنه سيتم الانتهاء من إنجاز (ساحة الوصل) بشكل كامل في شهر أبريل 2020، بما يشمل جميع مكوناتها من توصيلات كهربائية وضوئية ومرافق وحدائق ومسطحات مائية وغيرها».

وأضاف أنه «في ما يتعلق بأجنحة موضوعات (التنقل والاستدامة والفرص)، سيتم إنجاز جميع أعمالها الإنشائية بنهاية العام الجاري، لتبدأ بعد ذلك مرحلة الأعمال الداخلية في هذه الأجنحة ونقل المعروضات ومواد العرض الخاصة بكل جناح»، لافتاً إلى أنه «بحلول شهر أبريل 2020 سيتم الانتهاء من جميع هذه الأجنحة».

وأشار إلى أن «شهر مايو الماضي شهد الإعلان عن اكتمال الأعمال الإنشائية في مناطق الموضوعات الثلاثة التي تضم 86 مبنى متعدد الاستخدامات، تتوزّع على ثلاث (بتلات) هي: الفرص، والاستدامة، والتنقل، التي تمثل الموضوعات الثلاثة لمعرض (إكسبو 2020 دبي)، وتم تسلم شهادات إنجاز من بلدية دبي، فيما يتم حالياً الانتهاء من التصاميم الداخلية، بالتعاون مع الدول التي توجد أجنحتها ضمن أبنية المناطق، على أن يتم الانتهاء من جميع التصاميم وتنفيذها بحلول شهر يوليو 2020».

وبيّن أنه «سيتم تنفيذ فترة الاختبارات التشغيلية بعد إنجاز أعمال التصميم لغاية شهر سبتمبر، على المرافق والمنشآت، ويشمل ذلك الأجنحة المستقلة التي تقوم الدول ببنائها والتي تصل إلى 84 جناحاً، وقد بدأت ما يقارب 30 دولة إنشاء أجنحتها في حين لاتزال أجنحة بعض الدول الأخرى في مرحلة التصميم، كما باشرت شركات (طيران الإمارات، وإينوك، وموانئ دبي العالمية) بناء أجنحتها».

ثلاث مراحل

وأفاد الخطيب، بأن «الخطة الخاصة بالحدث تشمل ثلاث مراحل، الأولى: للتشغيل التجريبي، على أن تنطلق المرحلة الثانية خلال الربع الثاني من 2020، فيما تبدأ المرحلة الثالثة بعد استكمال جميع الدول من بناء أجنحتها لتكون بذلك أكبر مرحلة شاملة للتشغيل التجريبي لكامل مرافق ومكونات الموقع قبيل انطلاق فعاليات الحدث».

وقال إنه «في ما يتعلق بالمرافق العملاقة تحت أرض موقع (إكسبو 2020)، فإن المساحات وشبكة الطرق الموجودة تحت الأرض، تتيح للعربات الدخول والخروج من أي جهة، من مداخل الموقع ومخارجه، وسيتم استخدامها خلال فعاليات الحدث للخدمات اللوجستية والتخزين وخدمات التوصيل والنقل الخاصة بالأبنية وكل المرافق وأجنحة المشاركين، بهدف تعزيز سرعة وكفاءة خدمات الإمداد من خلال الشبكة تحت الأرض بعيداً عن مناطق الزوّار، فيما ستخصص خلال (مرحلة الإرث)، بعد انتهاء الفعاليات، كمواقف للسيارات ولخدمة مباني (دستركت 2020). كما يوجد تحت ساحة الوصل، 14 غرفة للكواليس مخصصة لتجهيز الفرق الاستعراضية والفنانين قبل صعودهم إلى منصة المسرح الهيدروليكية التي ستنقلهم من تحت الأرض للصعود إلى وسط الساحة أمام الجماهير».

وأوضح الخطيب، أن الإنجاز الكامل لكل من قرية «إكسبو»، ومركز دبي للمعارض، ومركز التسوق، والتي تقع جميعها خارج المنطقة المسورة لـ«إكسبو 2020 دبي»، سيتم بحلول شهر فبراير المقبل، موضحاً أن قرية «إكسبو» التي يتولى مركز دبي التجاري العالمي تطويرها تضم 2200 وحدة سكنية، ستخصص للإيجار بشكل كامل للمشاركين في «إكسبو 2020» خلال فعاليات الحدث على امتداد ستة أشهر.

وأكد أن «جميع الأعمال الإنشائية الرئيسة تم إنجازها بشكل كامل، بما يشمل البنية التحتية التي اكتملت بنسبة 100%، مع وجود بعض الأعمال المجدولة للفترة التي تسبق انطلاق فعاليات الحدث، والتي تشمل وضع الطبقات الأخيرة من الإسفلت ووضع العلامات والإشارات الطرقية».

3 شركات

قال الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في «إكسبو 2020 دبي»، المهندس أحمد الخطيب، إن «ثلاث شركات أكدت أنها ستتخذ من موقع (إكسبو 2020) مقراً لها بعد انتهاء فعالياته، حيث سيتحول إلى منطقة (دستركت 2020)، وتشمل تلك الشركات علامات تجارية دولية، وهي شركة (سيمنز)، و(أكسنتشر) لتكنولوجيا المعلومات، وشركة (أطلس كابيتال)، التي تتخذ من مدينة شنغهاي مقراً لها، فيما ستبقي (موانئ دبي العالمية) على جناحها خلال مرحلة الإرث، بعد انتهاء أعمال المعرض».

فوائد اقتصادية

قال مدير استراتيجيات الاتصال في «إكسبو 2020 دبي»، ديفيد بيشوب، إن «هناك عدداً من الفوائد الاقتصادية لإقامة معرض (إكسبو 2020) الدولي في دبي، إذ إن إقامة المعرض تعد بمثابة خطط تطويرية طويلة الأمد، ومن هنا جاء اختيار موقع الإقامة الحالي والذي سيساعد في تحقيق (رؤية 2030)»، مؤكداً أن «عوائد المعرض على الفترات المقبلة ستكون بملايين الدولارات، إضافة للعديد من الفرص الوظيفية التي ستنتج من خلال إقامة فعالياته».

وأضاف أن «إقامة المعرض بالقرب من منطقة (ميناء جبل علي)، ومطار (آل مكتوم الدولي)، وبمسافات قريبة من مطاري (دبي الدولي) و(أبوظبي الدولي)، تُعد بمثابة فرصة جاذبة لعدد من الشركات الدولية التي تتجه لإقامة أعمالها في المنطقة عبر دبي والدولة، وهو ما يتيح استقطابها لمنطقة المعرض لاحقاً».