«جمارك دبي»: إنجاز معاملات «إكسبو» على مدار الساعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة جمارك دبي حملة اتصال، تستهدف عملاءها محلياً وعالمياً، لتعريف الجمهور بأهمية معرض «إكسبو 2020 دبي»، ودوره في تنشيط حركة التجارة العالمية، مؤكدة جاهزيتها لإنجاز معاملات «إكسبو 2020» على مدار الساعة، باستخدام أحدث الأنظمة الذكية.

وقال المدير العام لـ«جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح، إن «(جمارك دبي) توجت مبادراتها لدعم المعرض بتطوير وإطلاق (قناة إكسبو 2020 الجمركية الذكية)، التي كانت من المبادرات الجمركية التي تضمنها ملف الترشح عام 2013، إذ طورت فرق العمل المتخصصة في الدائرة بنية متكاملة لقناة (إكسبو 2020)، لتخليص الشحنات القادمة إلى المعرض، خلال زمن قياسي للإنجاز، وبأفضل مستويات الجودة، وتمكين العارضين من إتمام معاملاتهم الجمركية دون تأخير باستخدام الهواتف والأجهزة الذكية».

وأكد مصبح أن «فرق العمل في الدائرة ستكون جاهزة لإنجاز معاملات (إكسبو 2020) على مدار الساعة، باستخدام أحدث الأنظمة الذكية التي تم تطويرها لإنجاز التخليص الجمركي، وفي مقدمتها محرك المخاطر والإفصاح المبكر الذكي، ومنظومة التدقيق الذكي».

وأوضح «أن قناة (إكسبو الذكية) تتكامل مع كل المبادرات الجمركية الرائدة، التي طورتها (جمارك دبي)، لدعم نجاح المعرض»، مشيراً إلى مبادرة دفتر الإدخال المؤقت، لإعفاء الشركات المشاركة في المعارض التجارية من سداد الرسوم الجمركية على بضائعها، خلال فترة وجودها بالمعارض.

بدوره، قدم مدير إدارة الاتصال المؤسسي في «جمارك دبي»، خليل صقر بن غريب، عرضاً توضيحياً لأهداف ورسائل الحملة، وبرنامجها الزمني الذي يواكب تسارع استعداد دبي لاستضافة «إكسبو 2020» على مدار العام المتبقي لانطلاق المعرض في 20 أكتوبر 2020.