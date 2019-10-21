البنك الصناعي الصيني يدرج سندين بمليار دولار في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

رحبت بورصة ناسداك دبي، أمس، بإدراج سندين بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار أميركي من قبل البنك الصناعي والتجاري الصيني، الذي يعتبر أكبر بنك في العالم من حيث قيمة الأصول.

وأفادت البورصة في بيان أمس، بأنه بإدراج هذين السندين اللذين تبلغ قيمة كل منهما 500 مليون دولار، تصل القيمة الإجمالية لمجموع السندات المدرجة من قبل البنك الصناعي والتجاري الصيني في «ناسداك دبي» إلى 4.56 مليارات دولار أميركي عبر تسعة إدراجات، لافتة إلى أن هذه تعتبر أكبر قيمة لإدراجات السندات في البورصة من قبل جهة إصدار خارجية. وأوضحت أنه تم إصدار جميع السندات من قبل فرع البنك الصناعي والتجاري الصيني في دبي.

وشدّدت «ناسداك دبي» على أن هذا الإدراج يعزز العلاقات المالية والاقتصادية القوية بين دبي والصين، والتي تُعد أكبر شريك تجاري غير نفطي لدولة الإمارات.

يشار إلى أنه تم إدراج سندي البنك الصناعي والتجاري الصيني بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما في «ناسداك دبي» بتاريخ 17 أكتوبر 2019.

وتعتبر «ناسداك دبي» التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً رئيساً لها، البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. وتستقبل جهات الإصدار التي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية)، والسندات التقليدية، وصناديق الاستثمار العقاري.