35 علامة تجارية لغسالات الملابس في الأسواق

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

رصدت جولة ميدانية أجرتها «الإمارات اليوم» في منافذ رئيسة لتجارة التجزئة بأسواق دبي والشارقة، وجود نحو 35 علامة تجارية لمنتجات غسالات الملابس ومجففاتها بمختلف أنواعها، ومن دول منشأ مختلفة، أبرزها: كوريا الجنوبية، ألمانيا، إيطاليا، الصين، إضافة لمنتجات ذات منشأ من الولايات المتحدة الأميركية.

وأظهر المسح وجود ثلاث فئات من غسالات الملابس في أسواق الدولة، تستأثر بالحصص الأكبر، منها الغسالات «الأوتوماتيك» التي يطلق عليها ذات التحميل الأمامي أو ذات فتحات أمامية، تليها «الغسالات الأوتوماتيك» التي يطلق عليها ذات التحميل العلوي أو الفتحات العلوية، فيما توجد نسب محدودة للغسالات «نصف أوتوماتيك» التي تكون بفتحتين، إحداهما للغسيل والأخرى للتجفيف النسبي.

غسالات ومجففات

وتفصيلاً، رصدت جولة ميدانية لـ«الإمارات اليوم» في منافذ رئيسة للتجزئة في دبي وجود 35 علامة تجارية لمنتجات غسالات الملابس ومجففاتها من أنواع مختلفة.

وبين المسح وجود علامات للغسالات لدول منشأ مختلفة، أبرزها: تركيا، كوريا الجنوبية، المانيا، إيطاليا، بولندا، التشيك، سلوفاكيا، الولايات المتحدة الأميركية، الصين، جمهورية مصر العربية.

أنواع وفئات

وكشف الرصد وجود أنواع وأشكال مختلفة من الغسالات منها الغسالات الأوتوماتيك العادية ذات البرامج المحدودة التي تراوح بين سبعة و10 برامج للاستخدام، ومنها غسالات ببرامج متعددة تصل لنحو 16 برنامجاً، وهناك غسالات مدمجة تضم مجففاً كاملاً للملابس، ويكون بقدرات وسعات أقل من سعة الغسيل.

وعلى سبيل المثال إذا كانت سعة الغسالة ثمانية كيلوغرامات، تكون سعة وقدرة التجفيف أربعة كيلوغرامات، كما تكون الغسالات المدمجة بأسعار مرتفعة مقارنة بالغسالات المفردة وبنسب متباينة وفقاً لسعاتها وقدراتها، وتوجد واجهات تحكم في غسالات تعمل بشاشات رقمية عريضة باللمس، وأخرى بشاشات صغيرة وبأزرار تقليدية.

وهناك أجهزة مجففات منفصلة وتكون بعلامات تجارية مماثلة لمعظم أنواع الغسالات، خصوصاً من العلامات الرئيسة والشهيرة. فيما رصدت الجولة وجود غسالات تتضمن برامج مخصصة مثل برامج تطهير بالبخار للملابس ضد الحساسية والبكتيريا، وأخرى لتنظيف الوعاء الداخلي للغسالات، فيما توجد برامج ببعض الغسالات مخصصة لملابس الأطفال أو الملابس الداخلية. وأظهرت الجولة ارتفاع أسعار الغسالات ذات الألوان الداكنة مثل الرمادي بدرجاته مقارنة بالغسالات المماثلة من اللون الأبيض الذي يعد الأكثر شيوعاً بين الغسالات. كما تم رصد أنواع جديدة من الغسالات يطلق عليها الغسالات المزدوجة التي تكون بوعاءين للغسيل بسعات مختلفة، أحدهما علوي والآخر سفلي، وتتركز غالباً في الأنواع ذات المنشأ الكوري الجنوبي. كما توجد غسالات حديثة بالأسواق تتوافر بها فتحات علوية صغيرة عند المدخل الأمامي لها، ليتيح للمستهلكين إضافة ملابس جديدة في حالة نسيانها حتى وقت التشغيل.

وكشفت الجولة عن وجود ثلاث فئات من غسالات الملابس في أسواق الدولة، تستأثر بالحصص الأكبر، منها الغسالات «الأوتوماتيك» التي يطلق عليها ذات التحميل الأمامي أو ذات فتحات أمامية، وتمتاز تلك النوعية بتعدد وثراء البرامج المخصصة لها، ووجود خاصية التجفيف سواء عبر الدمج أو من خلال التجفيف النسبي، مع توافر سرعات دوران تبدأ من ألف دورة حتى 1600 دورة في الدقيقة، إضافة لتوافر الغسل للملابس مع درجات الحرارة المرتفعة مع توافر أنظمة تسخين للمياه بها، ويوجد أنواع مسحوق تتناسب مع تلك النوعية من الغسالات.

وتتركز الفئة الثانية من الغسالات «الأوتوماتيك» في فئة «التحميل العلوي أو الفتحات العلوية»، وهي تتناسب أكثر مع كبار السن من المستهلكين، لأنها تتيح لهم خاصية الغسيل دون الحاجة للانحناء بشكل مماثل للغسالات ذات الفتحة الأمامية.

كما تمتاز بوعاء داخلي أكبر في السعات مقارنة بالغسالات ذات التحميل الأمامية وفتحات أكبر لإدخال الغسيل، ما يجعلها تتناسب مع الأسر ذات الأعداد الكبيرة، خصوصاً المعتادة على غسيل الأغطية الثقيلة بشكل دوري.

لكن هذه الغسالات تتصف بأنها ذات قدرات تجفيف نسبي أقل مع عدم توافر سرعات دوران مرتفعة بها، مع الحاجة لتزويدها بمياه ساخنة مع افتقاد أجهزة تسخين بها، كما تعد أكثر استهلاكاً للمياه مقارنة بذات التحميل العلوي، ويوجد لتلك الغسالات أنواع مخصصة من مساحيق الغسيل.

فيما توجد نسب محدودة للغسالات «نصف أوتوماتيك» التي تكون بفتحتين، إحداهما للغسيل والأخرى للتجفيف النسبي، وتكون أسعارها أقل من الفئات الأخرى، وتعد من الفئات القديمة ذات الطلب المحدود، وتتسم بتناسبها مع أنواع المساحيق المخصصة للتحميل العلوي، لكنها تستهلك مياهاً وطاقة بنسب أكبر من بقية الفئات.

الغسالات الذكية

وكشفت الجولة عن وجود أنواع من الغسالات الذكية بالأسواق، والتي يتاح بعض وظائفها عبر تطبيقات مخصصة على الهواتف الذكية مع اختلاف عملية التشغيل، وبعضها يمكن التحكم فيها عن بعد عبر الانترنت وتقنية الـ«واي فاي»، والبعض الآخر يتطلب المسح بالهاتف من خلال تقنية المجال القريب «إن إف سي»، كما تتيح بعض الغسالات التي يمكن تشغيلها عبر تطبيقات الهواتف إمكانية تحديد الأعطال بالغسالات ووصفها فور حدوثها، وتلقّي الإشعارات المتعلقة بأداء الغسالات على الهواتف.

4 نصائح أساسية قبل الشراء

أفاد مسؤولون بقطاع تجارة التجزئة بأن هناك نصائح وإرشادات أساسية على المستهلكين معرفتها وتحديدها عند التوجه لشراء غسالات الملابس، من أبرزها تحديد السعات بالغسالات التي تتناسب مع عدد أفراد الأسرة واستهلاكها، وتفضيل شراء الغسالات ذات استهلاك الطاقة والمياه الأفضل وفقاً لمعدلات التصنيف.

وقال مسؤول مبيعات في قسم الإلكترونيات بأحد مراكز تجارة التجزئة، محمد أكرم، إن «هناك نصائح عدة من المهم أن يتبعها المستهلك عند التوجه لشراء غسالة للملابس، من أبرزها تحديد الميزانية المالية المخصصة لشراء الغسالة حتى يعرف نطاق البحث المناسب لتلك الميزانية، والنصيحة الثانية تحديد السعة بالغسالة التي تتناسب مع عدد أفراد أسرته ومتطلباتهم، والنصيحة الثالثة محاولة شراء غسالة تكون متوافقة مع كفاءة استهلاك الطاقة والمصنفة بين خمس أو أربع نجوم، نظراً لما تتيحه من ترشيد استهلاك للطاقة والمياه، ينعكس بشكل إيجابي على ميزانيته عند الاستخدام».

وأضاف أن «النصيحة الرابعة أنه في حالة شراء غسالة بسرعات تتجاوز 1200 لفة دوران، يفضل أن يتم اختيار غسالة ذات وعاء داخلي ذي نقشة ناعمة حتى لا يتسبب لاحقاً في تضرر الملابس، فيما تتركز النصيحة الخامسة باختيار الغسالات ذات الأصوات الهادئة».

ونصح مسؤول البيع في أحد مراكز البيع بالتجزئة في دبي، ريكيش بويت، بأهمية شراء الغسالات ذات الأزرار العملية في الاستخدام، وليست الضعيفة أو سريعة الكسر، كما يفضل شراء الأنواع التي يكون مؤشر التحريك للبرامج مدعوماً بكتابتها وليس الأنواع المكتوبة على جانب الغسالة والمؤشر بأرقام، لأنه في حال محوها مع الاستخدام أصبح اختيار البرامج صعباً.

وأشار إلى أهمية اختيار الغسالات ذات الفتحة الأكبر والتي تكون غالباً مع السعات الكبيرة، وذلك حتى يتاح إدخال الملابس والأغطية بها بشكل سهل، مقارنة بالفتحات الضيقة».

في السياق نفسه، دعا مسؤول البيع في أحد مراكز التجزئة، محمد شهيد، إلى شراء الغسالات والمجففات بشكل منفصل وليس بشكل مدمج، لأن الأخيرة تستغرق وقتاً أطول في التجفيف، لافتاً إلى أن الغسالات المدمجة بالمجفف تحتاج بعد الغسيل من المتعاملين رفع كميات من الغسيل حتى يتناسب الوزن مع السعة المخصصة للتجفيف، فيما تعمل أجهزة التجفيف المنفصلة بأوزان كبيرة كاملة من بداية عملية التجفيف والتي تجعل المتعامل يتسلم الملابس مجففة بشكل كامل.

وأشار إلى أن أجهزة التجفيف تعمل بتقنية التبخير وتتضمن نوعين الأول بدرج علوي يرفع المياه إليه بعد عملية التجفيف، والثاني من خلال وصلات تصريف خارجية مثل المياه، وتكون تلك الأجهزة غالباً في البيوت والفلل الكبيرة.

ولفت إلى أنه «من المهم اختيار سرعة دوران مناسبة بالغسالات، لأن سرعة دوران الغسالات التي تراوح من 1000 إلى 1600 دورة في الدقيقة، تكون مؤثرة في زيادة عمليات التجفيف النسبي للملابس في الغسالات، لكنها لا تنجز عمليات التجفيف الكامل للملابس بشكل يماثل أجهزة التجفيف».

العلامات التجارية

«سوبرا»، «ايروبا»، «جيباس»، «اليكتا»، «ثمسون»،

«كينوود»، «سيمنس»، «إل جي»، «سامسونغ»،

«سوبر جنرال»، «إلكترولكس»، «بوش»، «اريستون»،

«ويرلبول»، «دايو»، «بانوسونيك»، «كاندي»،

«هوفر»، «بيكو»، «هيتاشي»، «انديست»، «بومباني»،

«افترون»، «جيبسون»، «فيستيل»، «نيكاي»،

«فيرست ون»، «ويست بوينت»، «ايكون»، «تيريم»،

«فريجيدير»، «ميلي»، «كليك أون»، «هيلتون»، «ميديا».

- ارتفاع أسعار الغسالات

ذات الألوان الداكنة

مقارنة بالمنتجات ذات

اللون الأبيض.