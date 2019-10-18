1.097 مليار برميل إنتـاج أبـوظبي من النفط الخام في 2018

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ إنتاج أبوظبي من النفط الخام خلال العام الماضي، نحو 1.097 مليار برميل بنمو 1.4% مقارنة مع 1.081 مليار برميل في العام 2017، وذلك وفق نشرة أصدرها مركز إحصاء أبوظبي، أمس، وحملت عنوان «أبوظبي في أرقام 2019».

وأظهرت النشرة أن حجم المبيعات الخارجية السنوية من النفط الخام بلغ 802.2 مليون برميل.

واستناداً إلى ذلك، بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام نحو ثلاثة ملايين برميل.

وبحسب النشرة فإن الإنتاج السنوي للغاز الطبيعي للإمارة بلغ نحو 2.988 تريليون قدم مكعبة خلال عام 2018، فيما وصل إجمالي الصادرات منها 25.23 مليار طن متري.

وبلغ إنتاج إمارة أبوظبي من المنتجات البتروكيماوية 6.8 ملايين طن متري خلال العام الماضي مقارنة مع 6.24 ملايين طن متري في عام 2017، بينما وصل حجم المبيعات المحلية من هذه المنتجات 274.52 ألف طن متري.

من جانب آخر، بلغت كمية الطلب على الطاقة الكهربائية المولدة في إمارة أبوظبي، العام الماضي، نحو 60.807 ميغاواط /‏ساعة، بارتفاع نسبة 1%، مقارنة مع عام 2017، في حين بلغت كمية المياه المحلاة المتوافرة في إمارة أبوظبي 237.982 ملـيار غالون بريطاني العام الماضي.