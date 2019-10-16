تخفيضات تصل إلى 75% بمراكز للتسوق في دبي خلال مهرجان "ديوالي"

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أعلنت مراكز للتسوق في دبي عن طرحها عروضاً ترويجية وتخفيضات بنسب تراوح بين20 و75%، وذلك خلال الفترة من 18 أكتوبر وحتى الثاني من نوفمبر المقبل، خلال مهرجان الأضواء (ديوالي).

وأشاروا، خلال لقاء صحافي عقد بدبي اليوم، لإعلان إطلاق العروض بمشاركة مؤسسة «دبي للمهرجانات والتجزئة»، إلى أن العروض ستشمل ما يتجاوز 55 علامة تجارية ونحو 400 متجر، فيما ستشمل طرح عروض ترويجية على ما يتجاوز 35 متجراً للذهب والمجوهرات بدبي، وعروضاً في سوق دبي الحرة، فيما أفادت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بأن عروض المهرجان سيكون لها العديد من التأثيرات الإيجابية، في تنشيط وزيادة مبيعات الأسواق بدبي.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، محمد فراس، إن «عدداً من مراكز التسوق نسقت مع المؤسسة حول طرح عروض تخفيضية بنسب تراوح بين 20 و75%، وذلك خلال الفترة من يوم 18 أكتوبر وحتى 2 من نوفمبر المقبل، خلال مهرجان الأضواء (ديوالي)، والذي يأتي ضمن جدول فعاليات قطاع التجزئة بدبي»، لافتاً إلى أن «العروض ستشمل ما يتجاوز 55 علامة تجارية في مجالات أبرزها الملابس، ومستحضرات العناية والتجميل والأثاث».

وأضاف أنه «سيتم، خلال تلك الفترة أيضاً، طرح عروض ترويجية في أكثر من 35 متجراً للذهب والمجوهرات في أسواق دبي، بحسب بيانات كشفت عنها مجموعة دبي للذهب والمجوهرات»، لافتاً إلى أن «العروض سيكون لها العديد من التأثيرات الإيجابية في تنشيط وزيادة مبيعات قطاعات التجزئة في دبي».