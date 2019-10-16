«الأوراق المالية» تستطلع الآراء في مشروع قرار ينظم الأصول المشفرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع، بأنها تستطلع رأي شركائها في الصناعة المالية قبل إصدار أنظمة جديدة، مشيرة إلى أنه في إطار الدور المنوط بها في تنظيم وتطوير السوق المالي بالدولة، نشرت الهيئة على موقعها الإلكتروني: www.sca.gov.ae مشروع قرار يختص بتنظيم الأصول المشفرة (crypto assets).

ودعت الهيئة جميع الأطراف المعنية بسوق رأس المال في الدولة، من متعاملين على مختلف فئاتهم: مستثمرين ووسطاء ومحللين ماليين وباحثين وإعلاميين ومهتمين وغيرهم، الاطلاع على مسودة القرار وإبداء آرائهم فيه، وذلك في موعد أقصاه 29 من أكتوبر الجاري، بهدف الوقوف على ملاحظات الصناعة ومرئيات المتعاملين والمهتمين بالسوق والاستئناس بمقترحاتهم، لأخذها بعين الاعتبار عند إعداد الصياغة النهائية للنظام.

ونشرت الهيئة عنوان بريد إلكتروني لتلقي الملاحظات عليه، وذلك على النحو الآتي: sto-regs@sca.ae.

وأوضحت الهيئة في بيان، أمس، أن مسودة النظام تضم 28 مادة، حيث تتطرق مسودة القواعد التنظيمية الـخاصة بالأصول المشفرة إلى جميع الجوانب المتعلقة بصناعة الأصول المشفرة فـي دولة الإمارات، بدءاً من متطلبات إصدار الأدوات الرمزية وصولاً إلى ممارسات التداول والحفظ الأمين، مع التركيز على حماية مصالح المستثمرين والامتثال للتدابير الهادفة إلى الحد من الجرائم المالية، فضلاً عن معايير الحفظ الأمين للأصول المشفرة، وضوابط أمن المعلومات، إضافة إلى معايير حوكمة التكنولوجيا.

وأضافت أن مسودة القواعد التنظيمية الخاصة بالأصول المشفرة تضع معايير ومتطلبات لطيف واسع من المتعاملين في السوق، مثل: الجهات المصدرة للأوراق المالية، والمستثمرين (ومنهم المستثمرون المؤهلون)، علاوة على الجهات المزاولة لنشاط الحفظ الأمين، ومنصات تداول الأصول المشفرة.

وأشارت الهيئة إلى أنه بمجرد تطبيق تلك القواعد التنظيمية المقترحة، يمكن للمتعاملين في السوق التواصل مع الهيئة، عن طريق نظام الخدمات الإلكترونية الخاص بها، لطلب توجيهات بشأن إصدار معين للأدوات الرمزية أو المتطلبات التنظيمية.

«الهيئة» حددت موعداً لإبداء الآراء أقصاه 29 أكتوبر الجاري.