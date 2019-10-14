0.5% نموا في أرباح بنك المشرق خلال التسعة أشهر الأولى من 2019

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أعلن بنك المشرق، اليوم، عن تحقيقه صافي ربح خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، بلغت 1.76 مليار درهم بزيادة قدرها 0.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح أن مخصصات القروض المتعثرة انخفضت خلال تلك الفترة بنسبة 15.9% على أساس سنوي، وبلغت نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد إلى الدخل التشغيلي 39.3%.

وأوضح أن إجمالي الأصول نمت بنسبة 5% لتصل إلى 146.9 مليار درهم، بينما نمت القروض والسلف بنسبة 4.2% لتصل إلى 72.2 مليار درهم مقارنة بشهر ديسمبر 2018.

وشهدت ودائع العملاء نموا بنسبة 1.1% لتصل إلى 84.1 مليار درهم، وبقيت نسبة القروض إلى الودائع عند مستوى بلغ 85.8% في 30 سبتمبر 2019.

وأشار البنك أن إجمالي مخصصات القروض والسلف بلغت 4.1 مليار درهم، يمثل ذلك تغطية 130.9% للقروض المتعثرة.