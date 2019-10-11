الخوري: دخول الأموال إلى الإمارات مرتبط بتأسيس أعمال

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن «رفع اسم دولة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوربي للملاذات الضريبية (المعروفة بالقائمة السوداء) يعد اعترافاً بالضوابط والإجراءات والقوانين التي تطبقها الدولة للتأكد من مصادر الأموال التي تدخل إليها، وأنها تأتي فقط لتأسيس أعمال».

وأكد الخوري لـ«الإمارات اليوم» أن «إدراج اسم الدولة من البداية لم يكن مبنياً على أسس سليمة، وإنما نتيجة اعتقاد بأن أي دولة لا يوجد لديها نظام ضريبي يسهل دخول الأموال إليها، وإن لم يكن هناك هدف مثل تأسيس عمل أو غيره»، مؤكداً أن هذا الاعتقاد غير صحيح، وتم توضيحه على مدار الأشهر الماضية، إذ إن الدولة لديها إجراءات وقوانين واضحة، وقرارات مجلس الوزراء واضحة بشأن عدم السماح بدخول الأموال، إلا بعد التأكد من مصادرها، وأنها أتت لغرض تأسيس عمل.

يذكر أن الاتحاد الأوربي أصدر بياناً، أمس، قال فيه إنه تم رفع اسم دولة الإمارات من القائمة السوداء للملاذات الضريبية.

- «إدراج اسم الدولة

من البداية ضمن

(القائمة) لم يكن

مبنياً على أسس

سليمة».