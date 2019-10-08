«تنمية المجتمع» تنشر الوعي بأفضل ممارسات أمن المعلومات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت وزارة تنمية المجتمع، ضمن مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، كتيباً توعوياً بأفضل ممارسات أمن المعلومات، تحت عنوان «جيل واعٍ.. مجتمع آمن»، يستهدف النشء والأسرة عموماً.

وحرصت الوزارة على إثراء الكتيّب بمجموعة أرقام وخطوط ساخنة للإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال أو «التنمر» عبر الإنترنت، في مختلف الجهات المختصة بالطفولة والنشء على مستوى الدولة، منها وزارة الداخلية (11611)، ومؤسسة رعاية النساء والأطفال (800111)، ودائرة الخدمات الاجتماعية - الشارقة (800700)، وهيئة تنمية المجتمع (800988)، إضافة إلى إمكانية تقديم الاستشارة بشأن إساءة معاملة الأطفال من خلال الرقم المجاني (800623).

وأكد مستشار تقنية المعلومات في الوزارة سعيد عبدالله، أن الكتيّب يعد إصداراً مهماً في عصر التقنية وفضاء التواصل الاجتماعي المفتوح، حيث تعمل الوزارة من خلاله على تحقيق الوقاية والحماية والاستقرار، عبر منح الأسرة والأبناء حيّزاً من الأمان في عالم افتراضي بلا حدود.

ولفت إلى أهمية الكُتيّب الذي يتوافر في الموقع الإلكتروني للوزارة، ونسخ مطبوعة، حيث تسعى الوزارة من خلاله إلى نشر ثقافة الوعي الأمني، حيث تُقدم نصائح عن أفضل الممارسات الأمنية، وكيفية التعامل مع التهديدات والمخاطر في المجتمع.

وتتنوّع موضوعات التوعية في الكتيّب لتشمل عناوين منها: كيفية حماية الأجهزة الشخصية والمكتبية، وحماية الأبناء من التنمر الإلكتروني.