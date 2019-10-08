«دبي الذكية» تطلق 27 خدمة جديدة عبر «دبي الآن»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «دبي الذكية»، ضمن مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، حزمة من الخدمات الحكومية الجديدة، ضمن تطبيق «دبي الآن» الشامل لجميع الخدمات الذكية في دبي.

وبحسب بيان صادر، أمس، يبلغ عدد الخدمات الجديدة التي تم إطلاقها 27 خدمة في مجالات الإقامة والإسكان والتعليم والتنقل، وتبرعات الوقف الخيري.

ومع إضافة حزمة الخدمات الجديدة، يتسع نطاق خدمات منصة «دبي الآن»، ليشمل 88 خدمة تقدمها 30 جهة مشاركة.

وقالت المدير العام لـ«دبي الذكية»، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، إن حزمة الخدمات المقدمة تعد إضافة نوعية لمحفظة تطبيق «دبي الآن» الذكية، وتأتي في إطار جهود الارتقاء بالخدمات الحكومية، ودعم تحولها الذكي، بما يواكب استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، الهادفة إلى تحويل كل المعاملات الحكومية إلى رقمية بحلول 2021، إضافة إلى تحقيق هدف جعل دبي أسعد وأذكى مدينة على مستوى العالم.